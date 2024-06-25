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Україна неодмінно буде повноправним членом Євросоюзу: Зеленський, Шмигаль та Стефанчук записали звернення

Київ • УНН

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Керівництво України записало звернення, присвячене офіційному початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу, в якому висловило впевненість у тому, що Україна стане повноправним членом ЄС завдяки технічній роботі та політичній волі.

Україна неодмінно буде повноправним членом Євросоюзу: Зеленський, Шмигаль та Стефанчук записали звернення

Президент України Володимир Зеленський, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук записали звернення з нагоди відкриття переговорів про вступ України у Євросоюз. В Офісі Президент оприлюднили повний текст звернення керівництва країни, передає УНН.

"Сьогодні день, заради якого ми всі працювали довго й дуже наполегливо – уся команда України. Сьогодні – офіційне, фактичне, реальне відкриття переговорів про вступ України у Євросоюз. І наша українська делегація – представники Верховної Ради України, уряду, Офісу – уже провели першу міжурядову конференцію України та Євросоюзу. І до сьогодні ми були державою, яка здобула статус кандидата на вступ, але повної впевненості ще не могло бути, чи реалізуємо цей статус. А відсьогодні це вже точно впевненість – Україна неодмінно буде повноправним членом Євросоюзу. Питання тепер у технічній роботі України із Євросоюзом, в адаптації нашої системи до ЄС і в політичній волі Європи зробити європейський проєкт справді довершеним. Це можливо тільки з Україною у складі об’єднаної Європи – Європи цінностей, Європи без розколів, ідеологічних стін та "сірих зон", Європи миру – справжнього миру. Я дякую всім, хто підтримує Україну на цьому шляху, хто допомагає і хто заради України б’ється – б’ється за наш спільний український дім, за нашу державу – саме так, як за свій власний. Коли на п’ятий день повномасштабної війни ми разом підписали заявку на вступ у Євросоюз, багато хто казав, що це не більше ніж мрія. Але ми реалізували цю мрію. Ми вибили це, переконали, зняли кожен із сумнівів, які були. У червні 22-го кандидатство України було схвалене. Попри протидію. У грудні 23-го лідери Європи підтримали політичне рішення щодо перемовин з Україною. Сьогодні перемовини стартують. Між цими кроками – тисячі зустрічей та дзвінків. Умови, які Україна повністю виконала. Закони, які були ухвалені та запрацювали. А найголовніше – це рішучість наших людей, нашого народу. Рішучість, яка спрацювала, яка не підвела Україну та всю Європу і яка доводить, що всі українці разом, усі європейці разом здатні реалізовувати навіть найбільші мрії – здатні перемагати.

Стефанішина розповіла про послідовність дій України для вступу в ЄС25.06.24, 16:29 • 14733 перегляди

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль:

Міжурядові конференції – формат, який сьогодні почався, – це робота між нашою державою та представниками всіх держав ЄС фактично над частинами майбутнього договору про вступ України. Згідно із затвердженою переговорною рамкою, ми пройдемо всіма розділами наших відносин і по кожному маємо дійти згоди. Обов’язково цього досягнемо – як і всіх інших наших, українських, цілей.

ЄС відкрив переговори про вступ України: очільник уряду заявив про готовність до роботи попереду25.06.24, 17:36 • 20219 переглядiв

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук:

Кожна держава, що стала членом ЄС, пройшла через аналогічний формат перемовин. Україна спробує зробити це швидше, ніж інші, але незмінно – у спільних інтересах нашої держави та всієї Європи. Ми ухвалювали, ухвалюємо й будемо ухвалювати всі необхідні закони, щоб Україна вже ніколи не відкололась від європейського дому. Дякуємо кожному, хто з Україною, усім, хто вірить у наших людей, хто працює з Україною і таким чином забезпечує всій Європі стабільне та захищене від агресій майбутнє.

Президент України Володимир Зеленський:

Україна змінює все – і саме так, як потрібно для збереження Європи".

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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