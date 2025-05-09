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Билл Гейтс объяснил, почему он отдаст практически все свое богатство

Киев • УНН

 • 476 просмотра

Миллиардер Билл Гейтс заявил, что пожертвует 200 миллиардов долларов на благотворительность в течение следующих 20 лет. Он хочет, чтобы его средства спасли десятки миллионов жизней.

Билл Гейтс объяснил, почему он отдаст практически все свое богатство

Миллиардер-бизнесмен и филантроп Билл Гейтс объяснил, почему он отдаст практически все свое богатство к 2045 году в интервью CBS Mornings, пишет УНН.

Детали

Гейтс рассказал в четверг, что он отдаст практически все свое богатство в течение следующих 20 лет через Фонд Гейтса. Он указал, что в общей сложности 200 миллиардов долларов пойдут на цели, которые помогут спасти и улучшить жизнь по всему миру.

Билл Гейтс заявил, что пожертвует 200 миллиардов долларов бедным со всего мира до 2045 года - Reuters08.05.25, 17:23 • 6632 просмотра

"Решив потратить все эти деньги в течение следующих 20 лет, мы сможем сделать гораздо больше", - сказал Гейтс в интервью, записанном на прошлой неделе, за несколько дней до того, как он объявил об инициативе. Он уверен, что эти деньги спасут "десятки миллионов жизней".

Это решение Гейтс принял нелегко, объяснив в письме, опубликованном в сети в четверг, что его вдохновила известная цитата из эссе Эндрю Карнеги 1889 "Евангелие богатства", в котором утверждалось, что "человек, умирающий таким богатым, умирает опозоренным".

Гейтс сказал, что его чистый капитал, который сейчас составляет 108 миллиардов долларов, упадет на 99% в течение следующих двух десятилетий.

Миллиардер, которому осенью исполняется 70 лет, сказал, что этот шаг знаменует начало "последней главы" в его карьере. Но он, безусловно, надеется, что он будет жить и увидит, какое влияние это окажет.

"Ну, я хотел бы иметь еще больше времени. Но я должен сказать: "Хорошо, это последняя часть моей жизни. И я распорядитель этих ресурсов, - сказал он CBS Mornings. - Я должен убедиться, что они потрачены с пользой. И теперь это последний этап этого".

Когда его спросили, будет ли он скучать по своим миллиардным состояниям, Гейтс улыбнулся.

"Нет, не буду. Надеюсь, я все еще буду жив, когда мы закончим 20 лет, но я немного отложу, чтобы иметь возможность покупать гамбургеры столько, сколько мне нужно", - сказал он.

Дополнение

Билл Гейтс ранее сообщал, что пожертвовал более 100 миллиардов долларов через свой благотворительный фонд. Основатель Microsoft и ранее говорил, что планирует отдать большую часть своего состояния, оставив детям "не такую уж огромную" сумму.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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