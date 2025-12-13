75% мирового богатства в руках 10% самых богатых: новый отчет показал расходы на обучение и как распределяется заработок

10% самых богатых людей владеют 75% мирового богатства, 10% самых богатых работников в мире зарабатывают больше, чем остальные 90%, а разрыв в расходах на образование, которые в Африке к югу от Сахары составляют 200 евро на ребенка, тогда как в Европе - 7400 евро, закрепляют географию возможностей, свидетельствуют результаты исследования World Inequality Report 2026, пишет УНН.

Средние расходы на образование на одного ребенка в странах Африки к югу от Сахары составляли около 200 евро (по паритету покупательной способности, ППС), по сравнению с 7400 евро в Европе и 9000 евро в Северной Америке и Океании: разрыв более чем в 1 к 40, то есть примерно втрое превышает разрыв в ВВП на душу населения - говорится в итогах к отчету.

Такие отличия, как отмечается, "формируют жизненные шансы для разных поколений, закрепляя географию возможностей, которая обостряет и увековечивает глобальную иерархию богатства".

Также в отчете указано, что на сегодняшний день 10% самых богатых работников мирового населения зарабатывают больше, чем остальные 90%, тогда как беднейшая половина мирового населения получает менее 10% от общего мирового дохода.

"Богатство еще более сконцентрировано: 10% самых богатых владеют тремя четвертями (75%) мирового богатства, тогда как нижняя половина владеет лишь 2%", - сказано в итогах к отчету.

Согласно отчету, в среднем женщины зарабатывают лишь 32% от того, что зарабатывают мужчины за рабочий час, что составляет как оплачиваемую, так и неоплачиваемую деятельность; по сравнению с 61%, если не учитывать неоплачиваемый домашний труд.

На международном уровне WIR 2026 документирует, как мировая финансовая система усиливает неравенство. "Богатые экономики продолжают получать выгоду от "непомерных привилегий": ежегодно около 1% мирового ВВП (примерно втрое больше, чем помощь на развитие) перетекает от более бедных к более богатым странам через чистые переводы иностранных доходов, связанные с устойчивой избыточной доходностью и более низкими процентными платежами по обязательствам богатых стран. Обратная динамика является центральной для любой надежной стратегии глобальной справедливости", - отмечается в отчете.

