15:54 • 8000 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
15:26 • 12659 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
15:01 • 12276 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13:58 • 13081 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13:41 • 12838 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30 • 11383 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00 • 12920 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39 • 14041 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
13 декабря, 09:59 • 12552 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
13 декабря, 08:44 • 12966 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
75% мирового богатства в руках 10% самых богатых: новый отчет показал расходы на обучение и как распределяется заработок

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Средние расходы на образование на ребенка в Африке к югу от Сахары составляют 200 евро, тогда как в Европе и Северной Америке эти показатели значительно выше. Этот разрыв в 40 раз превышает разрыв в ВВП на душу населения, углубляя глобальную иерархию богатства. Отчет указывает, что 10% самых богатых владеют 75% мирового богатства.

75% мирового богатства в руках 10% самых богатых: новый отчет показал расходы на обучение и как распределяется заработок

10% самых богатых людей владеют 75% мирового богатства, 10% самых богатых работников в мире зарабатывают больше, чем остальные 90%, а разрыв в расходах на образование, которые в Африке к югу от Сахары составляют 200 евро на ребенка, тогда как в Европе - 7400 евро, закрепляют географию возможностей, свидетельствуют результаты исследования World Inequality Report 2026, пишет УНН.

Средние расходы на образование на одного ребенка в странах Африки к югу от Сахары составляли около 200 евро (по паритету покупательной способности, ППС), по сравнению с 7400 евро в Европе и 9000 евро в Северной Америке и Океании: разрыв более чем в 1 к 40, то есть примерно втрое превышает разрыв в ВВП на душу населения

- говорится в итогах к отчету.

Такие отличия, как отмечается, "формируют жизненные шансы для разных поколений, закрепляя географию возможностей, которая обостряет и увековечивает глобальную иерархию богатства".

Также в отчете указано, что на сегодняшний день 10% самых богатых работников мирового населения зарабатывают больше, чем остальные 90%, тогда как беднейшая половина мирового населения получает менее 10% от общего мирового дохода.

"Богатство еще более сконцентрировано: 10% самых богатых владеют тремя четвертями (75%) мирового богатства, тогда как нижняя половина владеет лишь 2%", - сказано в итогах к отчету.

Согласно отчету, в среднем женщины зарабатывают лишь 32% от того, что зарабатывают мужчины за рабочий час, что составляет как оплачиваемую, так и неоплачиваемую деятельность; по сравнению с 61%, если не учитывать неоплачиваемый домашний труд.

На международном уровне WIR 2026 документирует, как мировая финансовая система усиливает неравенство. "Богатые экономики продолжают получать выгоду от "непомерных привилегий": ежегодно около 1% мирового ВВП (примерно втрое больше, чем помощь на развитие) перетекает от более бедных к более богатым странам через чистые переводы иностранных доходов, связанные с устойчивой избыточной доходностью и более низкими процентными платежами по обязательствам богатых стран. Обратная динамика является центральной для любой надежной стратегии глобальной справедливости", - отмечается в отчете.

Билл Гейтс объяснил, почему он отдаст практически все свое богатство09.05.25, 12:40 • 3494 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоНовости МираОбразование
Государственный бюджет
Европа
Северная Америка