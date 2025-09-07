$41.350.00
ukenru
01:43 • 10307 просмотра
Ночная атака на Киев: среди погибших ребенок, еще 18 человек пострадали (фото)
6 сентября, 19:15 • 17426 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 38849 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 60283 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 55493 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 45099 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 50633 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 62680 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 35749 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 43234 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
В Киеве на Печерске в результате атаки РФ горит последний этаж админздания

Киев

 • 106 просмотра

В Киеве 7 сентября российская атака вызвала возгорание на последнем этаже админздания в Печерском районе. Зафиксированы попадания и разрушения в других районах, есть погибшие и пострадавшие.

В Киеве на Печерске в результате атаки РФ горит последний этаж админздания

В Киеве в результате российской атаки 7 сентября произошло возгорание на последнем этаже админздания в одном из районов города. Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко, передает УНН.

В результате атаки произошло возгорание на последнем этаже административного здания в Печерском районе

- говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 7 сентября российские войска атаковали Киев. Зафиксированы попадания и разрушения в Святошинском и Дарницком районах, известно о 2 погибших, среди них ребенок. Пострадавших - минимум 18.

Россия массированно атаковала дронами Киевскую область: есть пострадавшая, повреждены дома, погибли лошади07.09.25, 05:40 • 2916 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Киев