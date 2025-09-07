В Киеве на Печерске в результате атаки РФ горит последний этаж админздания

В Киеве в результате российской атаки 7 сентября произошло возгорание на последнем этаже админздания в одном из районов города. Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко, передает УНН.

В результате атаки произошло возгорание на последнем этаже административного здания в Печерском районе - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 7 сентября российские войска атаковали Киев. Зафиксированы попадания и разрушения в Святошинском и Дарницком районах, известно о 2 погибших, среди них ребенок. Пострадавших - минимум 18.

