В Киеве на Печерске в результате атаки РФ горит последний этаж админздания
Киев • УНН
В Киеве 7 сентября российская атака вызвала возгорание на последнем этаже админздания в Печерском районе. Зафиксированы попадания и разрушения в других районах, есть погибшие и пострадавшие.
В Киеве в результате российской атаки 7 сентября произошло возгорание на последнем этаже админздания в одном из районов города. Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко, передает УНН.
В результате атаки произошло возгорание на последнем этаже административного здания в Печерском районе
Напомним, в ночь на 7 сентября российские войска атаковали Киев. Зафиксированы попадания и разрушения в Святошинском и Дарницком районах, известно о 2 погибших, среди них ребенок. Пострадавших - минимум 18.
