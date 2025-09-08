росія пригрозила Україні відповіддю за нібито удар ЗСУ по окупованому Донецьку
Київ • УНН
марія захарова заявила, що ЗСУ нібито завдали удару безпілотником по дитячому майданчику в окупованому Донецьку. у москві обіцяють відповідь, не згадуючи про власні щоденні обстріли українських міст.
росія, яка щодня обстрілює українські міста, продовжує традицію перекладати провину на інших. Цього разу офіційна представниця мзс рф марія захарова заявила, що Збройні сили України нібито завдали удару безпілотником по дитячому майданчику в Донецьку і одразу ж пригрозила "відповіддю". Про це йдеться в повідомленні мзс країни-агресора, пише УНН.
Деталі
У своєму коментарі російська дипломатка традиційно не згадує про щоденні удари рф по Києву, Одесі, Дніпру, Запоріжжю чи Кременчуку, де гинуть цивільні, зокрема діти. Водночас захарова цинічно назвала міжнародну підтримку України "співучастю у кривавих діяннях".
москва вкотре заявила, що "залишає за собою право відповісти", але водночас "залишається відданою мирному врегулюванню". Традиційна формула: ракети летять – а слова про "мир" звучать.
Нагадаємо
У ніч проти 7 вересня росія атакувала столицю України. Наслідки ворожого обстрілу зафіксовано в різних районах міста. Міська влада повідомила про загиблих, поранених, численні пожежі, руйнування.
Представники 60 дипломатичних місій відвідали пошкоджену будівлю Уряду України після російського обстрілу. Дипломатам показали наслідки атак та проінформували про роботу рятувальних служб.