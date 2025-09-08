$41.220.13
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Удар по будівлі Кабміну 7 вересня: росіяни використали не "Шахед", а "Іскандер"
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
росія пригрозила Україні відповіддю за нібито удар ЗСУ по окупованому Донецьку

Київ • УНН

 • 104 перегляди

марія захарова заявила, що ЗСУ нібито завдали удару безпілотником по дитячому майданчику в окупованому Донецьку. у москві обіцяють відповідь, не згадуючи про власні щоденні обстріли українських міст.

росія пригрозила Україні відповіддю за нібито удар ЗСУ по окупованому Донецьку

росія, яка щодня обстрілює українські міста, продовжує традицію перекладати провину на інших. Цього разу офіційна представниця мзс рф марія захарова заявила, що Збройні сили України нібито завдали удару безпілотником по дитячому майданчику в Донецьку і одразу ж пригрозила "відповіддю". Про це йдеться в повідомленні мзс країни-агресора, пише УНН.

Деталі

У своєму коментарі російська дипломатка традиційно не згадує про щоденні удари рф по Києву, Одесі, Дніпру, Запоріжжю чи Кременчуку, де гинуть цивільні, зокрема діти. Водночас захарова цинічно назвала міжнародну підтримку України "співучастю у кривавих діяннях".

москва вкотре заявила, що "залишає за собою право відповісти", але водночас "залишається відданою мирному врегулюванню". Традиційна формула: ракети летять – а слова про "мир" звучать.

Нагадаємо

У ніч проти 7 вересня росія атакувала столицю України. Наслідки ворожого обстрілу зафіксовано в різних районах міста. Міська влада повідомила про загиблих, поранених, численні пожежі, руйнування.

Представники 60 дипломатичних місій відвідали пошкоджену будівлю Уряду України після російського обстрілу. Дипломатам показали наслідки атак та проінформували про роботу рятувальних служб.

Степан Гафтко

