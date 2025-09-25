россияне проверяют телефоны школьников на оккупированных территориях - ЦНС
Киев • УНН
На временно оккупированных территориях Украины россияне проверяют телефоны школьников на наличие приложений YouTube, Spotify и VPN. Это делается для изоляции детей от свободного мира и погружения их в информационную среду кремлевской пропаганды.
На захваченных школах враг решил уничтожить приватность учеников
Отмечается, что под предлогом якобы недосмотра родителей россияне начали тщательно проверять телефоны школьников.
"Особое внимание уделяют наличию "YouTube", "Spotify" и установленных VPN, чтобы изолировать детей от свободного мира и погрузить в информационную среду кремлевской пропаганды", - добавили в ЦНС.
Напомним
В оккупированных Донецке и Луганске презентовали новые учебники по истории Донбасса и Новороссии для учащихся 5-7 классов. Эти книги, созданные под руководством Владимира Мединского, навязывают миф о связи оккупированных территорий с Россией и образ Украины как врага.
