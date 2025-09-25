$41.380.00
24 сентября, 18:42 • 15026 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 23352 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 27925 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 28291 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 28662 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 44228 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07 • 20415 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 40525 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 18858 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 18967 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
Эксклюзивы
россияне проверяют телефоны школьников на оккупированных территориях - ЦНС

Киев • УНН

 • 48 просмотра

На временно оккупированных территориях Украины россияне проверяют телефоны школьников на наличие приложений YouTube, Spotify и VPN. Это делается для изоляции детей от свободного мира и погружения их в информационную среду кремлевской пропаганды.

россияне проверяют телефоны школьников на оккупированных территориях - ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины россияне проверяют телефоны школьников на наличие приложений YouTube, Spotify и VPN. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

На захваченных школах враг решил уничтожить приватность учеников 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что под предлогом якобы недосмотра родителей россияне начали тщательно проверять телефоны школьников.

"Особое внимание уделяют наличию "YouTube", "Spotify" и установленных VPN, чтобы изолировать детей от свободного мира и погрузить в информационную среду кремлевской пропаганды", - добавили в ЦНС.

Напомним

В оккупированных Донецке и Луганске презентовали новые учебники по истории Донбасса и Новороссии для учащихся 5-7 классов. Эти книги, созданные под руководством Владимира Мединского, навязывают миф о связи оккупированных территорий с Россией и образ Украины как врага.

Вита Зеленецкая

ОбществоВойна в Украине
