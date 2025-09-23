$41.250.00
20:12
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
россияне развивают на ВОТ сеть телерадиовещания

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Россия развивает сеть телерадиовещания на временно оккупированных территориях Украины, в частности, запустила 74-метровую телевышку под Бердянском. Она может охватывать до 25 тыс. человек и используется для пропаганды и усиления репрессий.

россияне развивают на ВОТ сеть телерадиовещания

Россия развивает сеть телерадиовещания на временно оккупированных территориях Украины. В частности, запустила 74-метровую телевышку под Бердянском для охвата до 25 тыс. человек. Ее используют для пропаганды и усиления репрессий. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

враг продолжает устанавливать вышки и расширять сеть вещания, чтобы проще доставлять свою ложь на оккупированные территории

- пишет Центр нацсопротивления.

Отмечается, что недавно запустили телевышку под Бердянском высотой 74 метра - по их расчетам она может охватывать до 25 тыс. человек.

"Пропагандисты несут ответственность за распространение фейков и разжигание войны. Именно поэтому такие вышки — не просто техника, а элемент репрессивной инфраструктуры врага", - добавили в ЦНС.

Напомним

На оккупированных территориях россияне навязывают спутниковое российское ТВ. Местное население отказывается, поэтому оккупанты угрожают изымать "нелицензионное" оборудование у тех, кто не устанавливает кремлевские каналы.

россияне на ВОТ блокируют трансляцию украинских медиа и насаждают "русский мир-тв" - ГУР18.02.24, 13:40 • 31363 просмотра

Вита Зеленецкая

ОбществоВойна в Украине
Украина
Бердянск