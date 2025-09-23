россияне развивают на ВОТ сеть телерадиовещания
Киев • УНН
Россия развивает сеть телерадиовещания на временно оккупированных территориях Украины, в частности, запустила 74-метровую телевышку под Бердянском. Она может охватывать до 25 тыс. человек и используется для пропаганды и усиления репрессий.
Россия развивает сеть телерадиовещания на временно оккупированных территориях Украины. В частности, запустила 74-метровую телевышку под Бердянском для охвата до 25 тыс. человек. Ее используют для пропаганды и усиления репрессий. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
враг продолжает устанавливать вышки и расширять сеть вещания, чтобы проще доставлять свою ложь на оккупированные территории
Отмечается, что недавно запустили телевышку под Бердянском высотой 74 метра - по их расчетам она может охватывать до 25 тыс. человек.
"Пропагандисты несут ответственность за распространение фейков и разжигание войны. Именно поэтому такие вышки — не просто техника, а элемент репрессивной инфраструктуры врага", - добавили в ЦНС.
На оккупированных территориях россияне навязывают спутниковое российское ТВ. Местное население отказывается, поэтому оккупанты угрожают изымать "нелицензионное" оборудование у тех, кто не устанавливает кремлевские каналы.
