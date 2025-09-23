росіяни розбудовують на ТОТ мережу телерадіомовлення
Київ • УНН
Росія розбудовує мережу телерадіомовлення на тимчасово окупованих територіях України, зокрема запустила 74-метрову телевежу під Бердянськом. Вона може охоплювати до 25 тис. людей і використовується для пропаганди та посилення репресій.
ворог продовжує встановлювати вежі і розширювати мережу мовлення, щоб простіше доставляти свою брехню на окуповані території
Зазначається, що нещодавно запустили телевежу під Бердянськом висотою 74 метри - за їхніми розрахунками вона може охоплювати до 25 тис. людей.
"Пропагандисти несуть відповідальність за поширення фейків і розпалювання війни. Саме тому такі вежі — не просто техніка, а елемент репресивної інфраструктури ворога", - додали в ЦНС.
Нагадаємо
На окупованих територіях росіяни нав'язують супутникове російське ТБ. Місцеве населення відмовляється, тому окупанти погрожують вилучати "неліцензійне" обладнання у тих, хто не встановлює кремлівські канали.
