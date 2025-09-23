$41.250.00
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 14654 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 23105 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 28143 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 41259 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 55279 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 52760 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 27739 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 49793 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 24874 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
росіяни розбудовують на ТОТ мережу телерадіомовлення

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Росія розбудовує мережу телерадіомовлення на тимчасово окупованих територіях України, зокрема запустила 74-метрову телевежу під Бердянськом. Вона може охоплювати до 25 тис. людей і використовується для пропаганди та посилення репресій.

росіяни розбудовують на ТОТ мережу телерадіомовлення

росія розбудовує мережу телерадіомовлення на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема запустила 74-метрову телевежу під Бердянськом для охоплення до 25 тис. людей. Її використовують для пропаганди та посилення репресій. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

ворог продовжує встановлювати вежі і розширювати мережу мовлення, щоб простіше доставляти свою брехню на окуповані території

- пише Центр нацспротиву.

Зазначається, що нещодавно запустили телевежу під Бердянськом висотою 74 метри - за їхніми розрахунками вона може охоплювати до 25 тис. людей.

"Пропагандисти несуть відповідальність за поширення фейків і розпалювання війни. Саме тому такі вежі — не просто техніка, а елемент репресивної інфраструктури ворога", - додали в ЦНС.

Нагадаємо

На окупованих територіях росіяни нав'язують супутникове російське ТБ. Місцеве населення відмовляється, тому окупанти погрожують вилучати "неліцензійне" обладнання у тих, хто не встановлює кремлівські канали.

росіяни на ТОТ блокують трансляцію українських медіа та насаджують "русскій мір-тв" - ГУР 18.02.24, 13:40 • 31363 перегляди

Віта Зеленецька

СуспільствоВійна в Україні
Україна
Бердянськ