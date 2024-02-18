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росіяни на ТОТ блокують трансляцію українських медіа та насаджують "русскій мір-тв" - ГУР

Київ • УНН

 • 31347 перегляди

російські загарбники в окупованих регіонах України блокують українські ЗМІ та нав'язують російське державне телебачення, переводять місцеві адміністрації на російське програмне забезпечення та послуги зв'язку.

російські загарбники посилюють заходи інформаційно-психологічного впливу на українців в окупації. Жителів окупованої Херсонщини масово під’єднують до російського супутникового телебачення. Також на окупованій Донеччині – переводять на власне  програмне забезпечення роботу окупаційних адміністрацій. Про це повідомляє головне управління розвідки міністерства обороні України, пише УНН

  Аби перекрити канали доступу до інформації про реальну ситуацію на фронті, в Україні та світі, мешканців окупованих громад Херсонщини масово під’єднують до російського супутникового телебачення під назвою "русскій мір"

- йдеться у повідомленні ГУР. 

  За даними української розвідки, наразі росіяни встановили вже понад 18 тисяч відповідних пристроїв.

 Також у ГУР повідомляють, що у тимчасово окупованих українських громадах Донеччини  загарбники  переводять на власне   програмне забезпечення та комунікаційні сервіси роботу окупаційних адміністрацій. Йдеться, зокрема, про "Автоматизированное рабочее место госслужащего" та  федеральну  платформу "госвеб".

"Водночас московити розширюють мережу покриття російського мобільного зв’язку: у 2023-24 роках на Донеччині встановили понад 700 базових станцій, а на Херсонщині — більше 200, що становить понад 85% усього мобільного покриття в окупованому регіоні", - зауважили в ГУР.

росіяни погрожують жителям ТОТ з українськими паспортами: з 1 липня їх вважатимуть іноземцями - ЦНС07.02.24, 06:10 • 42126 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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