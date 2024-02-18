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россияне на ВОТ блокируют трансляцию украинских медиа и насаждают "русский мир-тв" - ГУР

россияне на ВОТ блокируют трансляцию украинских медиа и насаждают "русский мир-тв" - ГУР

Киев  •  УНН

18 февраля 2024, 12:40  •  7786 просмотра

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российские захватчики в оккупированных регионах Украины блокируют украинские СМИ и навязывают российское государственное телевидение, переводят местные администрации на российское программное обеспечение и услуги связи.

российские захватчики усиливают меры информационно-психологического воздействия на украинцев в оккупации. Жителей оккупированной Херсонщины массово подключают к российскому спутниковому телевидению. Также на оккупированной Донетчине - переводят на собственное  программное обеспечение работу оккупационных администраций. Об этом сообщает главное управление разведки министерства обороны Украины, пишет УНН

  Чтобы перекрыть каналы доступа к информации о реальной ситуации на фронте, в Украине и мире, жителей оккупированных общин Херсонщины массово подключают к российскому спутниковому телевидению под названием "русский мир"

- говорится в сообщении ГУР. 

  По данным украинской разведки, сейчас россияне установили уже более 18 тысяч соответствующих устройств.

 Также в ГУР сообщают, что во временно оккупированных украинских общинах Донетчины  захватчики  переводят на собственное  программное обеспечение и коммуникационные сервисы работу оккупационных администраций. Речь идет, в частности, об "Автоматизированном рабочем месте госслужащего" и  федеральной  платформе "госвеб".

"В то же время московиты расширяют сеть покрытия российской мобильной связи: в 2023-24 годах в Донецкой области установили более 700 базовых станций, а на Херсонщине - более 200, что составляет более 85% всего мобильного покрытия в оккупированном регионе", - отметили в ГУР.

россияне угрожают жителям ВОТ с украинскими паспортами: с 1 июля их будут считать иностранцами - ЦНС7 февраля 2024, 04:10 • 40528 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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khersonХерсон
росіяни на ТОТ блокують трансляцію українських медіа та насаджують "русскій мір-тв" - ГУР
Russians in TOT block broadcasting of Ukrainian media and impose "Russian World TV" - GUR
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россияне на ВОТ блокируют трансляцию украинских медиа и насаждают "русский мир-тв" - ГУР

российские захватчики в оккупированных регионах Украины блокируют украинские СМИ и навязывают российское государственное телевидение, переводят местные администрации на российское программное обеспечение и услуги связи.

Война •   •  7786 просмотра
россияне на ВОТ блокируют трансляцию украинских медиа и насаждают "русский мир-тв" - ГУР

Кулеба полагает, что Германия все же поставит Украине ракеты Taurus

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