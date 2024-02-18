россияне на ВОТ блокируют трансляцию украинских медиа и насаждают "русский мир-тв" - ГУР

российские захватчики усиливают меры информационно-психологического воздействия на украинцев в оккупации. Жителей оккупированной Херсонщины массово подключают к российскому спутниковому телевидению. Также на оккупированной Донетчине - переводят на собственное программное обеспечение работу оккупационных администраций. Об этом сообщает главное управление разведки министерства обороны Украины, пишет УНН.

Чтобы перекрыть каналы доступа к информации о реальной ситуации на фронте, в Украине и мире, жителей оккупированных общин Херсонщины массово подключают к российскому спутниковому телевидению под названием "русский мир" - говорится в сообщении ГУР.

По данным украинской разведки, сейчас россияне установили уже более 18 тысяч соответствующих устройств.

Также в ГУР сообщают, что во временно оккупированных украинских общинах Донетчины захватчики переводят на собственное программное обеспечение и коммуникационные сервисы работу оккупационных администраций. Речь идет, в частности, об "Автоматизированном рабочем месте госслужащего" и федеральной платформе "госвеб".

"В то же время московиты расширяют сеть покрытия российской мобильной связи: в 2023-24 годах в Донецкой области установили более 700 базовых станций, а на Херсонщине - более 200, что составляет более 85% всего мобильного покрытия в оккупированном регионе", - отметили в ГУР.

россияне угрожают жителям ВОТ с украинскими паспортами: с 1 июля их будут считать иностранцами - ЦНС