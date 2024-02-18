россияне на ВОТ блокируют трансляцию украинских медиа и насаждают "русский мир-тв" - ГУР
Киев • УНН
российские захватчики в оккупированных регионах Украины блокируют украинские СМИ и навязывают российское государственное телевидение, переводят местные администрации на российское программное обеспечение и услуги связи.
российские захватчики усиливают меры информационно-психологического воздействия на украинцев в оккупации. Жителей оккупированной Херсонщины массово подключают к российскому спутниковому телевидению. Также на оккупированной Донетчине - переводят на собственное программное обеспечение работу оккупационных администраций. Об этом сообщает главное управление разведки министерства обороны Украины, пишет УНН.
Чтобы перекрыть каналы доступа к информации о реальной ситуации на фронте, в Украине и мире, жителей оккупированных общин Херсонщины массово подключают к российскому спутниковому телевидению под названием "русский мир"
По данным украинской разведки, сейчас россияне установили уже более 18 тысяч соответствующих устройств.
Также в ГУР сообщают, что во временно оккупированных украинских общинах Донетчины захватчики переводят на собственное программное обеспечение и коммуникационные сервисы работу оккупационных администраций. Речь идет, в частности, об "Автоматизированном рабочем месте госслужащего" и федеральной платформе "госвеб".
"В то же время московиты расширяют сеть покрытия российской мобильной связи: в 2023-24 годах в Донецкой области установили более 700 базовых станций, а на Херсонщине - более 200, что составляет более 85% всего мобильного покрытия в оккупированном регионе", - отметили в ГУР.
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россияне на ВОТ блокируют трансляцию украинских медиа и насаждают "русский мир-тв" - ГУР
российские захватчики в оккупированных регионах Украины блокируют украинские СМИ и навязывают российское государственное телевидение, переводят местные администрации на российское программное обеспечение и услуги связи.
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