На ТОТ ворог обіцяє вилучати телевізійне обладнання у тих, хто не хоче підключати російське телебачення - Спротив
Київ • УНН
На окупованих територіях росіяни нав'язують супутникове російське ТБ. Місцеве населення відмовляється, тому окупанти погрожують вилучати "неліцензійне" обладнання у тих, хто не встановлює кремлівські канали.
На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують поширювати своє телебачення задля збільшення ефективності власної пропаганди. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
Кремлівська машина брехні працює завдяки інформаційній ізоляції, коли альтернативи російській викривленій реальності немає,
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Відтак окупанти активно роздають телевізійне обладнання для супутникового телебачення "русскій рік", який включає близько 20-ти кремлівських каналів.
У ЦНС зазначили, що місцеве населення не поспішає брати додому такі подарунки, адже не хоче потрапити в тенета пропаганди ворога. Відтак росіяни стали погрожувати, що почнуть вилучати "неліцензійне телевізійне обладнання" тим, хто відмовляється встановлювати "русскій мір".
росіянам на тимчасово окупованих територіях не вистачає колаборантів для запуску фейкових державних структур - Центр спротиву11.08.24, 06:09 • 117011 переглядiв