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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На ВОТ враг обещает изымать телевизионное оборудование у тех, кто не хочет подключать российское телевидение - Сопротивление

Киев  •  УНН

28 августа 2024, 12:46  •  11531 просмотра

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На оккупированных территориях россияне навязывают спутниковое российское ТВ. Местное население отказывается, поэтому оккупанты угрожают изымать «нелицензионное» оборудование у тех, кто не устанавливает кремлевские каналы.

На временно оккупированных территориях россияне продолжают распространять свое телевидение для увеличения эффективности собственной пропаганды. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Кремлевская машина лжи работает благодаря информационной изоляции, когда альтернативы российской искаженной реальности нет,

- говорится в сообщении.

Детали

Поэтому оккупанты активно раздают телевизионное оборудование для спутникового телевидения "русский год", который включает около 20-ти кремлевских каналов.

В ЦНС отметили, что местное население не спешит брать домой такие подарки, ведь не хочет попасть в сети пропаганды врага. Поэтому россияне стали угрожать, что начнут изымать "нелицензионное телевизионное оборудование" тем, кто отказывается устанавливать "русский мир".

россиянам на временно оккупированных территориях не хватает коллаборационистов для запуска фейковых государственных структур - Центр сопротивления11 августа 2024, 03:09 • 116890 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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