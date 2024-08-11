россиянам на временно оккупированных территориях не хватает коллаборационистов для запуска фейковых государственных структур - Центр сопротивления
Киев • УНН
На временно оккупированных территориях Украины россияне не могут полноценно запустить фейковые государственные структуры из-за нехватки коллаборационистов. Оккупанты вынуждены нанимать неквалифицированных работников, предлагая им высокие должности в обмен на лояльность.
На временно оккупированных территориях россияне до сих пор не могут полноценно запустить в работу ряд своих фейковых структур. Причиной является дефицит коллаборационистов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Из-за оккупации большинство населения покинуло ВОТ, а большая часть отказывается от сотрудничества с врагом. В результате россияне берут на службе низкопрофессиональных специалистов, которым раздают высшие должности в обмен на лояльность,
Детали
В сопротивлении отмечают, что оккупанты не могут сформировать региональные отделы антимонопольных комитетов, которые сейчас состоят из завезенных из РФ гастролеров.
Чтобы набрать людей россияне даже уменьшили требования к кандидатам. В частности для работы теперь не нужен опыт и не обязательно высшее образование. Однако набрать необходимое количество работников не удается,
Захватчики не платят деньги горнякам на ВОТ Донетчины - Центр сопротивления8 августа 2024, 23:51 • 118310 просмотров