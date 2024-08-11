россиянам на временно оккупированных территориях не хватает коллаборационистов для запуска фейковых государственных структур - Центр сопротивления

На временно оккупированных территориях россияне до сих пор не могут полноценно запустить в работу ряд своих фейковых структур. Причиной является дефицит коллаборационистов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Из-за оккупации большинство населения покинуло ВОТ, а большая часть отказывается от сотрудничества с врагом. В результате россияне берут на службе низкопрофессиональных специалистов, которым раздают высшие должности в обмен на лояльность, - говорится в сообщении.

Детали

В сопротивлении отмечают, что оккупанты не могут сформировать региональные отделы антимонопольных комитетов, которые сейчас состоят из завезенных из РФ гастролеров.

Чтобы набрать людей россияне даже уменьшили требования к кандидатам. В частности для работы теперь не нужен опыт и не обязательно высшее образование. Однако набрать необходимое количество работников не удается, - добавляют в ЦНС

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