российские захватчики не платят деньги горнякам на временно оккупированной территории Донецкой области. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Похожее недовольство тружеников временно оккупированных территорий Украины может хорошо подорвать уверенность российских оккупантов по внедрению "русского мира" на Донбассе. Сегодня большинство шахтеров из "днр" не получают зарплату и сыты уже обещаниями местных коллаборационистов, - говорится в сообщении.

Детали

Речь идет не только о зарплате. Не выплачивают отпускные, компенсации, наградные и больничные. И напряжение растет, учитывая цинизм ситуации, ведь 25 августа оккупанты будут праздновать день шахтера.

россияне увеличили темпы конфискации имущества украинцев на оккупированных территориях - Центр нацсопротивления