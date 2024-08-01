Киев • УНН
Российские оккупационные администрации доложили об увеличении темпов выявления 'бесхозяйственного имущества' на захваченном юге Украины. Это используется как шантаж для принуждения украинцев вернуться и переоформить право собственности.
Оккупационные администрации россиян на захваченном юге Украины доложили в Москву об увеличении темпов выявления так называемого бесхозяйственного имущества. Об этом заявили в Центре национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Российские оккупационные администрации продолжают грабить украинцев, и даже гордятся, что нарастили темпы мародерства. То есть, враг хвастается что стал больше выявлять имущество украинцев, которые сбежали от оккупации. Такое имущество "национализируют", то есть отбирают и передают коллаборационистам или российским гастролерам
В Сопротивлении объяснили, что враг использует этот механизм конфискации как шантаж, чтобы заставить украинцев вернуться на ВОТ и лично переоформить право собственности.
Окупанти засекретили реєстри “націоналізованого” майна - Центр нацспротиву3 июня 2024, 14:22 • 20884 просмотра
Это создает картинку для пропаганды по "возвращению украинцев".
Напомним
В Центре национального сопротивления заявили, что на временно оккупированных территориях Запорожской области оккупанты проводят инвентаризацию сельскохозяйственных земель.