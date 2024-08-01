Оккупационные администрации россиян на захваченном юге Украины доложили в Москву об увеличении темпов выявления так называемого бесхозяйственного имущества. Об этом заявили в Центре национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Российские оккупационные администрации продолжают грабить украинцев, и даже гордятся, что нарастили темпы мародерства. То есть, враг хвастается что стал больше выявлять имущество украинцев, которые сбежали от оккупации. Такое имущество "национализируют", то есть отбирают и передают коллаборационистам или российским гастролерам - заявили в Центре нацсопротивления.

В Сопротивлении объяснили, что враг использует этот механизм конфискации как шантаж, чтобы заставить украинцев вернуться на ВОТ и лично переоформить право собственности.

Окупанти засекретили реєстри “націоналізованого” майна - Центр нацспротиву

Это создает картинку для пропаганды по "возвращению украинцев".

Напомним

В Центре национального сопротивления заявили, что на временно оккупированных территориях Запорожской области оккупанты проводят инвентаризацию сельскохозяйственных земель.