Оккупанты засекретили реестры "национализированного" имущества-Центр нацсопротивления

Процессы "национализации" имущества на временно оккупированных территориях набирают масштабов и заодно недовольство людей, попавших под оккупацию, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

По данным Центра, постановление "Государственного комитета обороны" псевдо образования днр № 341, которое было подписано еще 29 сентября 2022 года вызвало массовое возмущение на ВОТ.

Только сейчас люди выяснили, что не могут получить информацию о том, какие объекты вошли в перечень "национализированных" и по какому принципу он сформирован. Местные коллаборанты объясняют причину отсутствия доступа к такой информации так - все документы приводят в порядок согласно законодательству рф.

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"Итак, получили вы российский паспорт, чтобы не потерять свое имущество, не имеете соответствующих бумажек – оккупанты по своему усмотрению будут определять, кому будет принадлежать ваш дом, квартира или земля", - говорится в сообщении.

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