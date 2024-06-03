Оккупанты засекретили реестры "национализированного" имущества-Центр нацсопротивления

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
donetskДонецк
zaporozheЗапорожье
Эксклюзив
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
  •  51205 просмотра

Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

Эксклюзив
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
  •  91581 просмотра

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

Эксклюзив
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
  •  113664 просмотра

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"
  •  90290 просмотра

Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"

Эксклюзив
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование
  •  112739 просмотра

"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу
  •  107596 просмотра

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу

Эксклюзив
Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня
  •  110556 просмотра

Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня

Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  172461 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  163211 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  162285 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Новости по теме
Оккупанты засекретили реестры "национализированного" имущества-Центр нацсопротивления

Оккупанты засекретили реестры "национализированного" имущества-Центр нацсопротивления

  •  6115 просмотра
В рф расширили персональные санкции против Великобритании

В рф расширили персональные санкции против Великобритании

  •  5147 просмотра
Бойцы ССО с помощью дрона поразили сверхсовременную российскую РЛС ”Каста-2Е2"

Бойцы ССО с помощью дрона поразили сверхсовременную российскую РЛС ”Каста-2Е2"

  •  8877 просмотра
рф пригрозила США "серьезными последствиями" из-за разрешения Украине на удары американским оружием

рф пригрозила США "серьезными последствиями" из-за разрешения Украине на удары американским оружием

  •  10213 просмотра
На Купянском направлении россияне увеличили активность - Генштаб

На Купянском направлении россияне увеличили активность - Генштаб

  •  8101 просмотра
В Китае заявили о готовности к "взаимовыгодному сотрудничеству" с рф по газопроводу "Сила Сибири-2"

В Китае заявили о готовности к "взаимовыгодному сотрудничеству" с рф по газопроводу "Сила Сибири-2"

  •  7713 просмотра
Федоров о работе над еАкцизом: запустить систему планируем в 2026 году

Федоров о работе над еАкцизом: запустить систему планируем в 2026 году

  •  9253 просмотра
В Киеве состоялся национальный отбор в сборную Украины на Игры Непокоренных 2025

В Киеве состоялся национальный отбор в сборную Украины на Игры Непокоренных 2025

  •  6862 просмотра
Кулеба: действия по подрыву Саммита мира являются системными и беспрецедентными по масштабам

Кулеба: действия по подрыву Саммита мира являются системными и беспрецедентными по масштабам

  •  8949 просмотра
Украинские фехтовальщицы борются за медали на Европейском молодежном первенстве: сегодня "серебро" в женской рапире

Украинские фехтовальщицы борются за медали на Европейском молодежном первенстве: сегодня "серебро" в женской рапире

  •  6603 просмотра

Популярные

Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

  •  112937 просмотра
"Олсидз" не впервые плюет на правила цивилизованного бизнеса - пытались вывезти чужое масло на свой терминал

"Олсидз" не впервые плюет на правила цивилизованного бизнеса - пытались вывезти чужое масло на свой терминал

  •  119034 просмотра
НАБУ пыталось скрыть экспертизу, которая свидетельствовала о невиновности экс-министра Сольского

НАБУ пыталось скрыть экспертизу, которая свидетельствовала о невиновности экс-министра Сольского

  •  120615 просмотра
Медиамагнат Руперт Мердок женился на бывшей теще российского олигарха Абрамовича

Медиамагнат Руперт Мердок женился на бывшей теще российского олигарха Абрамовича

  •  100768 просмотра
Громкий скандал с фальсификатом подсолнечного масла - при чем здесь группа компаний "Олсидз"

Громкий скандал с фальсификатом подсолнечного масла - при чем здесь группа компаний "Олсидз"

  •  118530 просмотра

Публикации

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
Эксклюзив

  •  113664 просмотра
Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

  •  112937 просмотра
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование

"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование
Эксклюзив

  •  112739 просмотра
"Олсидз" не впервые плюет на правила цивилизованного бизнеса - пытались вывезти чужое масло на свой терминал

"Олсидз" не впервые плюет на правила цивилизованного бизнеса - пытались вывезти чужое масло на свой терминал

  •  119034 просмотра
НАБУ пыталось скрыть экспертизу, которая свидетельствовала о невиновности экс-министра Сольского

НАБУ пыталось скрыть экспертизу, которая свидетельствовала о невиновности экс-министра Сольского

  •  120615 просмотра

Оккупанты засекретили реестры "национализированного" имущества-Центр нацсопротивления

Процессы " национализации "имущества на временно оккупированных территориях набирают масштабы, вызывая массовое возмущение среди людей, попавших под оккупацию, поскольку они не могут получить доступ к информации о том, какие объекты были включены в список" национализированного " имущества.

Война •   •  6115 просмотра
Оккупанты засекретили реестры "национализированного" имущества-Центр нацсопротивления

В рф расширили персональные санкции против Великобритании

Россия расширила персональные санкции против британских политиков, экспертов и журналистов за то, что они якобы освещали события в рф в негативном и недостоверном ключе.

Новости Мира •   •  5147 просмотра
В рф расширили персональные санкции против Великобритании

Бойцы ССО с помощью дрона поразили сверхсовременную российскую РЛС ”Каста-2Е2"

По иронии судьбы, машины вражеской радиолокационной станции стали целью ударных дронов сою операторы нанесли огневое поражение по Российский РЛС одной из новейших разработок, которая поступила на вооружение спецназовцев.

Война •   •  8877 просмотра
Бойцы ССО с помощью дрона поразили сверхсовременную российскую РЛС ”Каста-2Е2"

рф пригрозила США "серьезными последствиями" из-за разрешения Украине на удары американским оружием

россия угрожает Соединенным Штатам "серьезными последствиями" за то, что они позволили Украине нанести удар по российской территории американским оружием, призывая США серьезно отнестись к предупреждениям путина.

Война •   •  10213 просмотра
рф пригрозила США "серьезными последствиями" из-за разрешения Украине на удары американским оружием

На Купянском направлении россияне увеличили активность - Генштаб

россияне усилили свою активность на Купянском направлении, осуществив 11 обстрелов украинских позиций, при этом столкновения продолжаются в районах Стельмаховки, Берестово и Тернова, в то время как украинские войска отражают атаки на других направлениях.

Война •   •  8101 просмотра
На Купянском направлении россияне увеличили активность - Генштаб

В Китае заявили о готовности к "взаимовыгодному сотрудничеству" с рф по газопроводу "Сила Сибири-2"

Китай готов к взаимовыгодному сотрудничеству с россией по проекту газопровода "Сила Сибири-2", заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

Новости Мира •   •  7713 просмотра
В Китае заявили о готовности к "взаимовыгодному сотрудничеству" с рф по газопроводу "Сила Сибири-2"

Федоров о работе над еАкцизом: запустить систему планируем в 2026 году

Украина планирует запустить электронную систему акцизного налогообложения в 2026 году для борьбы с теневым рынком алкоголя и табака, который в 2022 году привел к убыткам в размере более 27 миллиардов гривен из-за неуплаты налогов.

Экономика •   •  9253 просмотра
Федоров о работе над еАкцизом: запустить систему планируем в 2026 году

В Киеве состоялся национальный отбор в сборную Украины на Игры Непокоренных 2025

С 30 мая по 3 июня в Киеве проходил национальный отбор в национальную сборную Украины на Игры Непокоренных 2025, где 329 раненых военнослужащих и ветеранов соревновались в 9 адаптивных видах спорта, чтобы представить Украину на международных соревнованиях в Канаде.

спорт •   •  6862 просмотра
В Киеве состоялся национальный отбор в сборную Украины на Игры Непокоренных 2025

Кулеба: действия по подрыву Саммита мира являются системными и беспрецедентными по масштабам

Кулеба говорит, что попытки сорвать Саммит мира носят систематический и беспрецедентный по масштабам характер, подтверждающий его значимость. россия пытается подорвать его авторитет и убедить страны не участвовать в нем.

Война •   •  8949 просмотра
Кулеба: действия по подрыву Саммита мира являются системными и беспрецедентными по масштабам

Украинские фехтовальщицы борются за медали на Европейском молодежном первенстве: сегодня "серебро" в женской рапире

На молодежном чемпионате Европы по фехтованию в Анталии (Турция) украинские рапиристки Дарья Миронюк, Алина Полозюк, Ольга сопит и Екатерина Буденко завоевали серебряные медали в командных соревнованиях.

спорт •   •  6603 просмотра
Украинские фехтовальщицы борются за медали на Европейском молодежном первенстве: сегодня "серебро" в женской рапире