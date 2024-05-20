Из-за мобилизации на оккупированной Донетчине не хватает водителей общественного транспорта - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях Украины из-за принудительной мобилизации мужчин не хватает водителей, что привело к коллапсу в сфере общественного транспорта. Об этом заявили в Центре национального сопротивления, передает УНН.

Детали

В частности, коллаборационисты не могут упорядочить работу общественного транспорта во временно оккупированном Донецке. Из-за нехватки водителей в городе на линии выходят едва ли треть автобусов, троллейбусов и трамваев.

Сейчас оккупационные власти Донецка активно ищут не менее 300 водителей. Обещают "достойную" зарплату и социальные гарантии. Впрочем поиски безрезультатны, ведь всех, кто способен сесть за руль, мобилизовали в ряды армии захватчика. Да и верить в обещания коллаборационистов уже никто не спешит - объясняют в Сопротивлении.

В ЦПД отмечают, что вернуть город к нормальной цивилизованной жизни может каждый, кто будет помогать Силам обороны Украины бороться с оккупантами.

Центр нацсопротивления в очередной раз призвал местных сообщать информацию об оккупантах, коллаборационистах, расположении вражеских позиций по ссылке.

Напомним,

Начальник Луганской ОВА Артем Лысогор рассказал, что оккупанты признали убыточными почти 100 из 114 шахт на востоке Украины и мобилизовали почти 60% шахтеров.