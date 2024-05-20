Через мобілізацію на окупованій Донеччині бракує водіїв громадського транспорту - Центр нацспротиву
Київ • УНН
Через примусову мобілізацію чоловіків на тимчасово окупованих територіях України виникла нестача водіїв, що призвело до колапсу в роботі громадського транспорту.
На тимчасово окупованих територіях України через примусову мобілізацію чоловіків бракує водіїв, що призвело до колапсу у сфері громадського транспорту. Про це заявили у Центрі національного спротиву, передає УНН.
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Зокрема, колаборанти не можуть впорядкувати роботу громадського транспорту в тимчасово окупованому Донецьку. Через брак водіїв у місті на лінії виходять заледве третина автобусів, тролейбусів і трамваїв.
Зараз окупаційна влада Донецька активно шукає щонайменше 300 водіїв. Обіцяють "достойну" зарплату і соціальні гарантії. Втім пошуки безрезультатні, адже усіх, хто здатен сісти за кермо, мобілізували до лав армії загарбника. Та й вірити в обіцянки колаборантів вже ніхто не спішить
У ЦПД наголошують, що повернути місто до нормального цивілізованого життя може кожен, хто допомагатиме Силам оборони України боротися з окупантами.
Центр нацспротиву вкотре закликав місцевих повідомляти інформацію про окупантів, колаборантів, розташування ворожих позицій за посиланням.
Нагадаємо
Начальник Луганської ОВА Артем Лисогор розповів, що окупанти визнали збитковими майже 100 зі 114 шахт на сході України і мобілізували майже 60% шахтарів.