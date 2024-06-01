На Запорожье оккупанты проводят инвентаризацию захваченных земель - Центр нацсопротивления
Киев • УНН
На оккупированных территориях Запорожской области оккупанты проводят инвентаризацию сельскохозяйственных земель, заставляя коллаборационистов и местных жителей предоставлять правоустанавливающие документы на землю для возможной национализации и распределения среди российских солдат.
На временно оккупированных территориях Запорожской области оккупанты проводят инвентаризацию сельскохозяйственных земель. Об этом заявили в центре национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Отмечается, что каждый сельский глава оккупационной власти обязан подать информацию о наличии в подчинении сельского совета таких угодий в фейковое сельскохозяйственное Министерство.
Более того, коллаборанты заставляют местное население предоставлять правоустановочные документы на землю, которую они обрабатывают. И уже не имеет значения успели ли владельцы паев оформить на них документы в соответствии с кремлевским законодательством. Вся земля будет на контроле врага
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Дополнение
В сопротивление добавляют, что оккупанты систематически ведут политику запугивания местных. Оккупанты, ссылаясь на законы военного положения, готовят планы национализации всего движимого и недвижимого имущества, которое им "понравилось".
Напомним
В центре национального сопротивления заявили, что четыре земельных массива на территории временно оккупированного Крыма уже распределены между участниками захватнической войны в Украине. Это 1500 земельных участков, принадлежавших местным коренным жителям.
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На оккупированных территориях Запорожской области оккупанты проводят инвентаризацию сельскохозяйственных земель, заставляя коллаборационистов и местных жителей предоставлять правоустанавливающие документы на землю для возможной национализации и распределения среди российских солдат.
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