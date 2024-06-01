На Запорожье оккупанты проводят инвентаризацию захваченных земель - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях Запорожской области оккупанты проводят инвентаризацию сельскохозяйственных земель. Об этом заявили в центре национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что каждый сельский глава оккупационной власти обязан подать информацию о наличии в подчинении сельского совета таких угодий в фейковое сельскохозяйственное Министерство.

Более того, коллаборанты заставляют местное население предоставлять правоустановочные документы на землю, которую они обрабатывают. И уже не имеет значения успели ли владельцы паев оформить на них документы в соответствии с кремлевским законодательством. Вся земля будет на контроле врага - заявили в центре нацсопротивления.

кремль обещает будущим захватчикам по 2 гектара оккупированной земли за вступление в ряды армии рф - Центр сопротивления

Дополнение

В сопротивление добавляют, что оккупанты систематически ведут политику запугивания местных. Оккупанты, ссылаясь на законы военного положения, готовят планы национализации всего движимого и недвижимого имущества, которое им "понравилось".

Напомним

В центре национального сопротивления заявили, что четыре земельных массива на территории временно оккупированного Крыма уже распределены между участниками захватнической войны в Украине. Это 1500 земельных участков, принадлежавших местным коренным жителям.