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На Запоріжжі окупанти проводять інвентаризацію захоплених земель - Центр нацспротиву

На Запоріжжі окупанти проводять інвентаризацію захоплених земель - Центр нацспротиву

Київ • УНН

 • 37969 перегляди

На окупованих територіях Запорізької області окупанти проводять інвентаризацію сільськогосподарських земель, змушуючи колабораціоністів та місцевих жителів надавати правовстановлюючі документи на землю для можливої націоналізації та розподілу серед російських солдатів.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупанти проводять інвентаризацію сільськогосподарських земель. Про це заявили у Центрі національного спротиву, передає УНН

Деталі 

Зазначається, що кожен сільський голова окупаційної влади зобов’язаний подати інформацію про наявність у підпорядкуванні сільської ради таких угідь у фейкове сільськогосподарське міністерство.

Більше того, колаборанти змушують місцеве населення надавати правоустановчі документи на землю, яку вони обробляють. І вже не має значення чи встигли власники паїв оформити на них документи відповідно до кремлівського законодавства. Уся земля буде на контролі ворога

- заявили в Центрі нацспротиву. 

кремль обіцяє майбутнім загарбникам по 2 гектари окупованої землі за вступ до лав армії рф - Центр спротиву13.05.24, 17:17 • 21058 переглядiв

Доповнення

У Спротиві додають, що окупанти систематично ведуть політику залякування місцевих. Окупанти, посилаючись на закони воєнного стану, готують плани націоналізації усього рухомого і нерухомого майна, яке їм "сподобалося".

Нагадаємо

В Центрі національного спротиву заявили, що чотири земельні масиви на території тимчасово окупованого Криму вже розподілені між учасниками загарбницької війни в Україні. Це 1500 земельних ділянок, які належали місцевим корінним мешканцям.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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