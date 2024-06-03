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Окупанти засекретили реєстри “націоналізованого” майна - Центр нацспротиву

Окупанти засекретили реєстри “націоналізованого” майна - Центр нацспротиву

Київ • УНН

 • 21209 перегляди

Процеси "націоналізації" майна на тимчасово окупованих територіях набирають масштаби, викликаючи масове обурення серед людей, які потрапили під окупацію, оскільки вони не можуть отримати доступ до інформації про те, які об'єкти були включені до списку "націоналізованого" майна.

Процеси "націоналізації" майна на тимчасово окупованих територіях набирають масштабів і заодно невдоволення людей, котрі потрапили під окупацію, передає УНН із посиланням на Центр національного спротиву.

Деталі

За даними Центру, постанова "державного комітету оборони псевдо утворення днр № 341, яке було підписано ще 29 вересня 2022 року викликала масове обурення на ТОТ.

Тільки зараз люди з’ясували, що не можуть отримати інформацію про те, які об’єкти увійшли до переліку "націоналізованих" і за яким принципом його сформовано. Місцеві колаборанти пояснюють причину відсутності доступу до такої інформації так –  усі документи приводять в порядок згідно до законодавства рф.

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"Отож, отримали ви російський паспорт, щоб не втратити своє майно, чи не маєте відповідних папірців – окупанти  на власний розсуд визначатимуть, кому належатиме ваш будинок, квартира чи земля", - йдеться у повідомленні.

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