У Мелітополі зник мобільний інтернет, заблоковані Google Play та VPN - ЦНС

Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 24165 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 43562 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 31788 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 33535 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 58097 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 69031 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 89446 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 146848 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 56225 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 49168 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Популярнi новини
Королівська родина не хоче бачити принца Ендрю та Сару Фергюсон на Різдво через скандал з Епштейном - Daily Mail28 вересня, 12:14 • 5110 перегляди
Парламентські вибори у Молдові визнані такими, що відбулися – ЦВК28 вересня, 13:05 • 20019 перегляди
Зеленський анонсував "мегаугоду" зі США на постачання озброєнь вартістю $90 млрд – Politico28 вересня, 14:04 • 7320 перегляди
Більший ніж у Сан-Франциско: у Китаї відкрили найвищий у світі міст через ущелину "тріщина Землі"Video28 вересня, 14:14 • 6076 перегляди
Пішов по гриби й не повернувся: на Львівщини у лісі знайшли тіло грибника 28 вересня, 14:23 • 10676 перегляди
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 54017 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 146850 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 68889 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 78699 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 79099 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Джей Ді Венс
Олег Синєгубов
Україна
Сполучені Штати Америки
Молдова
Німеччина
Запоріжжя
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 27395 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 89448 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 47857 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 52297 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 53755 перегляди
The Times
Facebook
Fox News
Bild
MIM-104 Patriot

У Мелітополі зник мобільний інтернет, заблоковані Google Play та VPN - ЦНС

Київ • УНН

 • 42 перегляди

З середини вересня у Мелітополі відсутній мобільний інтернет, а доступ до Google Play та VPN заблоковано. Окупанти перевіряють телефони на блокпостах, що робить використання цих сервісів ризикованим.

У Мелітополі зник мобільний інтернет, заблоковані Google Play та VPN - ЦНС

З середини вересня мешканці тимчасово окупованого Мелітополя залишилися без мобільного інтернету. Доступ до сервісів Google Play та VPN заблокований, їх наявність у смартфонах викликає підозри на блокпостах. Про це пише УНН із посиланням на Центр Національного Спротиву.

Деталі

Зникнення мобільного інтернету та обмеження доступу до VPN і Google Play - черговий крок окупантів для контролю над населенням. Використання сервісів, що дозволяють обходити блокування, стає ризиковим, бо на блокпостах люди з такими програмами можуть зазнавати перевірок і підозр.

Експерти вважають, що такі дії спрямовані на ускладнення обміну інформацією із зовнішнім світом.

Це спосіб кремля ізолювати людей і тримати під контролем

- наголосили в ЦНС.

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях України росіяни перевіряють телефони школярів на наявність застосунків YouTube, Spotify та VPN. Це робиться для ізоляції дітей від вільного світу та занурення їх в інформаційне середовище кремлівської пропаганди.

росіяни розбудовують на ТОТ мережу телерадіомовлення23.09.25, 02:54 • 15090 переглядiв

Вероніка Марченко

СуспільствоВійна в Україні
Google Play
Spotify
Україна
YouTube
Мелітополь