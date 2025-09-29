У Мелітополі зник мобільний інтернет, заблоковані Google Play та VPN - ЦНС
Київ • УНН
З середини вересня у Мелітополі відсутній мобільний інтернет, а доступ до Google Play та VPN заблоковано. Окупанти перевіряють телефони на блокпостах, що робить використання цих сервісів ризикованим.
З середини вересня мешканці тимчасово окупованого Мелітополя залишилися без мобільного інтернету. Доступ до сервісів Google Play та VPN заблокований, їх наявність у смартфонах викликає підозри на блокпостах. Про це пише УНН із посиланням на Центр Національного Спротиву.
Деталі
Зникнення мобільного інтернету та обмеження доступу до VPN і Google Play - черговий крок окупантів для контролю над населенням. Використання сервісів, що дозволяють обходити блокування, стає ризиковим, бо на блокпостах люди з такими програмами можуть зазнавати перевірок і підозр.
Експерти вважають, що такі дії спрямовані на ускладнення обміну інформацією із зовнішнім світом.
Це спосіб кремля ізолювати людей і тримати під контролем
Нагадаємо
На тимчасово окупованих територіях України росіяни перевіряють телефони школярів на наявність застосунків YouTube, Spotify та VPN. Це робиться для ізоляції дітей від вільного світу та занурення їх в інформаційне середовище кремлівської пропаганди.
росіяни розбудовують на ТОТ мережу телерадіомовлення23.09.25, 02:54 • 15090 переглядiв