Окупанти посилюють контроль над мобільним зв’язком на Донеччині - ЦНС
Київ • УНН
Мешканці окупованої Донеччини скаржаться на багатогодинні черги до пунктів обслуговування мобільних операторів через масове блокування номерів і примусову перереєстрацію SIM-карт. Це є елементом тотального контролю за комунікаціями населення на тимчасово окупованій території.
Деталі
Зазначається, що люди змушені приїжджати до Донецька з інших міст, зокрема з Волновахи та прилеглих населених пунктів, займати черги з ранку і чекати по 4-6 годин. При цьому у деяких випадках спроби пройти перереєстрацію тривають тижнями або навіть місяцями без результату через обмежену кількість точок обслуговування та постійні зміни вимог.
Представники окупаційної влади пояснюють "оновлення даних" дотриманням так званих "безпекових заходів". Однак, за оцінками аналітиків, йдеться про елемент тотального контролю за комунікаціями населення на тимчасово окупованій території. Блокування номерів без прозорих підстав і вимога особистої присутності для "підтвердження" створюють штучний адміністративний хаос і ставлять доступ до зв’язку в залежність від рішень окупаційного апарату
Вказується, що для мешканців Донеччини через дефіцит пунктів обслуговування та постійні відмови з формальних причин зв’язок фактично перетворюється з базової потреби на привілей: це особливо болісно для людей похилого віку, осіб з інвалідністю та мешканців віддалених населених пунктів, для яких кожна поїздка до міста є додатковим фінансовим і фізичним навантаженням.
"Така практика є частиною "профілактичних заходів" і боротьби з так званими "неблагонадійними" верствами населення. Комунікації використовуються як інструмент дисципліни, ідентифікації та подальшого тиску на населення ТОТ", - резюмують у ЦНС.
Нагадаємо
Мешканці Лисичанська, Сіверськодонецька та Рубіжного два роки живуть без мобільного зв’язку та інтернету. Окупаційна влада ігнорує звернення та пояснює відсутність зв'язку "контролем за інформаційними потоками" та "близькістю лінії фронту".
