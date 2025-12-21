$42.340.00
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
17:18 • 19121 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
17:00 • 22393 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
16:36 • 16605 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 18341 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 25402 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 29154 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 25450 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
20 грудня, 08:51 • 24682 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 20122 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
Окупанти посилюють контроль над мобільним зв’язком на Донеччині - ЦНС

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Мешканці окупованої Донеччини скаржаться на багатогодинні черги до пунктів обслуговування мобільних операторів через масове блокування номерів і примусову перереєстрацію SIM-карт. Це є елементом тотального контролю за комунікаціями населення на тимчасово окупованій території.

Окупанти посилюють контроль над мобільним зв’язком на Донеччині - ЦНС

Мешканці тимчасово окупованої Донеччини скаржаться на хронічні багатогодинні черги до пунктів обслуговування мобільних операторів, Вони зазначають, що причиною черг є масове блокування номерів і примусова перереєстрація SIM-карт, які подаються окупаційною владою як "технічна процедура". Про це інформує Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що люди змушені приїжджати до Донецька з інших міст, зокрема з Волновахи та прилеглих населених пунктів, займати черги з ранку і чекати по 4-6 годин. При цьому у деяких випадках спроби пройти перереєстрацію тривають тижнями або навіть місяцями без результату через обмежену кількість точок обслуговування та постійні зміни вимог.

Представники окупаційної влади пояснюють "оновлення даних" дотриманням так званих "безпекових заходів". Однак, за оцінками аналітиків, йдеться про елемент тотального контролю за комунікаціями населення на тимчасово окупованій території. Блокування номерів без прозорих підстав і вимога особистої присутності для "підтвердження" створюють штучний адміністративний хаос і ставлять доступ до зв’язку в залежність від рішень окупаційного апарату

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що для мешканців Донеччини через дефіцит пунктів обслуговування та постійні відмови з формальних причин зв’язок фактично перетворюється з базової потреби на привілей: це особливо болісно для людей похилого віку, осіб з інвалідністю та мешканців віддалених населених пунктів, для яких кожна поїздка до міста є додатковим фінансовим і фізичним навантаженням.

"Така практика є частиною "профілактичних заходів" і боротьби з так званими "неблагонадійними" верствами населення. Комунікації використовуються як інструмент дисципліни, ідентифікації та подальшого тиску на населення ТОТ", - резюмують у ЦНС.

Нагадаємо

Мешканці Лисичанська, Сіверськодонецька та Рубіжного два роки живуть без мобільного зв’язку та інтернету. Окупаційна влада ігнорує звернення та пояснює відсутність зв'язку "контролем за інформаційними потоками" та "близькістю лінії фронту".

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоПолітика
Донецька область
Сили спеціальних операцій Збройних сил України
Волноваха
Донецьк