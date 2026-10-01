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Силы обороны поразили склады БПЛА подразделения "Рубикон", а также оружие и технику в трех регионах

Киев • УНН

 • 1418 просмотра

Украинские военные поразили военные объекты рф в Донецкой, Луганской и Запорожской областях. Подтверждено уничтожение складов БПЛА подразделения "Рубикон".

Силы обороны поразили склады БПЛА подразделения "Рубикон", а также оружие и технику в трех регионах

30 сентября и в ночь на 1 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных военных объектов российских оккупантов. В настоящее время подтверждено уничтожение складов хранения БПЛА подразделения "Рубикон", также поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Детали

В районе города Донецка поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА.

Поражение подобных объектов является одной из приоритетных задач Сил обороны Украины, направленной на снижение возможностей российских оккупантов применять ударные беспилотники против гражданской инфраструктуры на территории Украины. В районе Покровска Донецкой области поражен пункт управления БПЛА противника. Также в районе Верхнекамянки Луганской области поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения

- говорится в сообщении.

Также в районе Тимошовки Запорожской области поражен район сосредоточения вооружения и военной техники российских подразделений.

Силы обороны Украины подтвердили уничтожение 23 сентября 2026 года складов хранения БПЛА российского подразделения "Рубикон" в районе Волновахи Донецкой области.

Напомним

В сентябре Украина расширила географию дальнобойных ударов по россии, поражая НПЗ, предприятия ОПК, ПВО и логистические объекты.

Евгений Устименко

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