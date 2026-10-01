Силы обороны поразили склады БПЛА подразделения "Рубикон", а также оружие и технику в трех регионах
Киев • УНН
Украинские военные поразили военные объекты рф в Донецкой, Луганской и Запорожской областях. Подтверждено уничтожение складов БПЛА подразделения "Рубикон".
30 сентября и в ночь на 1 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных военных объектов российских оккупантов. В настоящее время подтверждено уничтожение складов хранения БПЛА подразделения "Рубикон", также поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает УНН.
Детали
В районе города Донецка поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА.
Поражение подобных объектов является одной из приоритетных задач Сил обороны Украины, направленной на снижение возможностей российских оккупантов применять ударные беспилотники против гражданской инфраструктуры на территории Украины. В районе Покровска Донецкой области поражен пункт управления БПЛА противника. Также в районе Верхнекамянки Луганской области поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения
Также в районе Тимошовки Запорожской области поражен район сосредоточения вооружения и военной техники российских подразделений.
Силы обороны Украины подтвердили уничтожение 23 сентября 2026 года складов хранения БПЛА российского подразделения "Рубикон" в районе Волновахи Донецкой области.
Напомним
В сентябре Украина расширила географию дальнобойных ударов по россии, поражая НПЗ, предприятия ОПК, ПВО и логистические объекты.