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Сили оборони уразили склади БПЛА підрозділу "Рубікон", а також зброю і техніку у трьох регіонах

Київ • УНН

 • 386 перегляди

Українські військові уразили військові об’єкти рф на Донеччині, Луганщині та Запоріжжі. Підтверджено знищення складів БПЛА підрозділу "Рубікон"..

Сили оборони уразили склади БПЛА підрозділу "Рубікон", а також зброю і техніку у трьох регіонах

30 вересня та в ніч на 1 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російських окупантів. Наразі підтверджено знищення складів зберігання БПЛА підрозділу "Рубікон", також уражено склад ракетно-артилерійського озброєння. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, передає УНН.

Деталі

У районі міста Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА.

Ураження подібних об'єктів є одним із пріоритетних завдань Сил оборони України, яке спрямоване на зниження спроможностей російських окупантів застосовувати ударні безпілотники по цивільній інфраструктурі на території України. У районі Покровська Донецької області уражено пункт управління БПЛА противника. Також у районі Верхньокам’янки Луганської області уражено склад ракетно-артилерійського озброєння

- йдеться в повідомленні.

Також, у районі Тимошівки Запорізької області уражено район зосередження озброєння та військової техніки російських підрозділів.

Сили оборони України підтвердили знищення 23 вересня 2026 року складів зберігання БПЛА російського підрозділу "Рубікон" у районі Волновахи Донецької області.

Нагадаємо

У вересні Україна розширила географію далекобійних ударів по росії, уражаючи НПЗ, підприємства ВПК, ППО та логістичні об’єкти.

Євген Устименко

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