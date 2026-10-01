Сили оборони уразили склади БПЛА підрозділу "Рубікон", а також зброю і техніку у трьох регіонах
Київ • УНН
Українські військові уразили військові об’єкти рф на Донеччині, Луганщині та Запоріжжі. Підтверджено знищення складів БПЛА підрозділу "Рубікон"..
30 вересня та в ніч на 1 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російських окупантів. Наразі підтверджено знищення складів зберігання БПЛА підрозділу "Рубікон", також уражено склад ракетно-артилерійського озброєння. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, передає УНН.
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У районі міста Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА.
Ураження подібних об'єктів є одним із пріоритетних завдань Сил оборони України, яке спрямоване на зниження спроможностей російських окупантів застосовувати ударні безпілотники по цивільній інфраструктурі на території України. У районі Покровська Донецької області уражено пункт управління БПЛА противника. Також у районі Верхньокам’янки Луганської області уражено склад ракетно-артилерійського озброєння
Також, у районі Тимошівки Запорізької області уражено район зосередження озброєння та військової техніки російських підрозділів.
Сили оборони України підтвердили знищення 23 вересня 2026 року складів зберігання БПЛА російського підрозділу "Рубікон" у районі Волновахи Донецької області.
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