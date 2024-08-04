В Донецкой области страна-террорист убила 1 и ранила 4 жителей. Об этом сообщает председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

В городе Покровск, что в Донецкой области, в связи с захватническими действиями россиян был убит один гражданский.

Кроме того, еще четыре человека в области получили ранения.

Напомним

Общее количество жертв данной агрессии в Донецкой области продолжает расти, однако эти данные не включают пострадавших в Мариуполе и Волновахе.

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