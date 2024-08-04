В Донецкой области в результате атак погиб 1 мирный житель, еще 4 получили ранения. Глава Донецкой ОГА сообщает о росте количества жертв, не считая Мариуполь и Волноваху.
В Донецкой области страна-террорист убила 1 и ранила 4 жителей. Об этом сообщает председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.
Детали
В городе Покровск, что в Донецкой области, в связи с захватническими действиями россиян был убит один гражданский.
Кроме того, еще четыре человека в области получили ранения.
Напомним
Общее количество жертв данной агрессии в Донецкой области продолжает расти, однако эти данные не включают пострадавших в Мариуполе и Волновахе.
Донеччина: армія рф уночі завдала 11 ракетних ударів по Покровську та Мирнограду3 августа 2024, 07:20 • 21901 просмотр