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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Женская сборная Украины по фехтованию на саблях завоевала «золото» на Олимпийских играх-2024 в Париже
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Женская сборная Украины по фехтованию на саблях завоевала «золото» на Олимпийских играх-2024 в Париже

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Идентификация, анализ металлов и моделирование - в КНИИСЭ рассказали об исследовании вражеских ракет и БПЛА
2 августа 2024, 14:15  •  125488 просмотра

Идентификация, анализ металлов и моделирование - в КНИИСЭ рассказали об исследовании вражеских ракет и БПЛА

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Должно быть общественное обсуждение - нардеп считает, что его коллеги, которые хотят переименовать Бровары в Бровары пренебрегли действующим законодательством
2 августа 2024, 08:45  •  129606 просмотра

Должно быть общественное обсуждение - нардеп считает, что его коллеги, которые хотят переименовать Бровары в Бровары пренебрегли действующим законодательством

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Как глава АРМА Дума потеряла яхту медведчука: расследование неудачи
2 августа 2024, 07:17  •  195962 просмотра

Как глава АРМА Дума потеряла яхту медведчука: расследование неудачи

НБУ прогнозирует повышение тарифов на отопление и газ со следующего года
2 августа 2024, 06:42  •  107375 просмотра

НБУ прогнозирует повышение тарифов на отопление и газ со следующего года

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Следователь должен установить, влияет ли Зима на ход расследования его дела, находясь на должности в НБУ - юрист
2 августа 2024, 06:10  •  93265 просмотра

Следователь должен установить, влияет ли Зима на ход расследования его дела, находясь на должности в НБУ - юрист

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Экспертиза по делу экс-министра Сольского имеет неутешительные результаты для НАБУ и акцентирует на вероятной подделке материалов
2 августа 2024, 05:07  •  89810 просмотра

Экспертиза по делу экс-министра Сольского имеет неутешительные результаты для НАБУ и акцентирует на вероятной подделке материалов

Эксклюзив
Депортированные россией украинские заключенные: юрист рассказала, решается ли вопрос определения их статуса
1 августа 2024, 12:03  •  107943 просмотра

Депортированные россией украинские заключенные: юрист рассказала, решается ли вопрос определения их статуса

Эксклюзив
Смягчение запрета на конвертирование валютных кредитов в гривне будет способствовать развитию бизнеса - нардеп
1 августа 2024, 09:42  •  107767 просмотра

Смягчение запрета на конвертирование валютных кредитов в гривне будет способствовать развитию бизнеса - нардеп

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Более тысячи ветеранов получили ваучер на переобучение в ЦПТО: какие профессии выбирали бывшие военнослужащие
1 августа 2024, 09:22  •  104621 просмотра

Более тысячи ветеранов получили ваучер на переобучение в ЦПТО: какие профессии выбирали бывшие военнослужащие

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Ракетная опасность объявлена для Харьковской области

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Хезболла осуществила массированный ракетный обстрел северного Израиля

Хезболла осуществила массированный ракетный обстрел северного Израиля

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Харрис придерживается плана дебатов на ABC, несмотря на заявление Трампа о Fox News

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Публикации

Год без "Конкорда". Как проходит первая в Украине ликвидация прибыльного банка

Год без "Конкорда". Как проходит первая в Украине ликвидация прибыльного банка

2 августа 2024, 15:15  •  155191 просмотра
Шаг навстречу: что изменит смягчение запрета конвертировать валютные кредиты в гривны для бизнеса

Шаг навстречу: что изменит смягчение запрета конвертировать валютные кредиты в гривны для бизнеса

2 августа 2024, 11:45  •  169932 просмотра
Гетманцев хочет оставить украинцев без качественного и доступного интернета во время войны? Нардеп решил бороться с провайдерами

Гетманцев хочет оставить украинцев без качественного и доступного интернета во время войны? Нардеп решил бороться с провайдерами

2 августа 2024, 09:12  •  172133 просмотра
Как глава АРМА Дума потеряла яхту медведчука: расследование неудачи

Как глава АРМА Дума потеряла яхту медведчука: расследование неудачи
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2 августа 2024, 07:17  •  195962 просмотра
Заместитель директора НАБУ Углава заявил о слабости и контролируемости детективов - негативное влияние видит и в действиях главы Комитета ВР

Заместитель директора НАБУ Углава заявил о слабости и контролируемости детективов - негативное влияние видит и в действиях главы Комитета ВР

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