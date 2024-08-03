В Донецкой области ночью российские войска выпустили по Покровску и Мирнограду 11 ракет, известно об одном раненом. За минувшие сутки в регионе враг ударил 2757 раз, в том числе по 15 населенным пунктам. Об этом сообщили в субботу в ГУНП в области, пишет УНН.

Сегодня около 2:00 россия атаковала Покровск и Мирноград, выпустив по ним 11 ракет. По Покровску попали 7 ракет из ЗРК «С-300», предварительно - без пострадавших. Мирноград подвергся четырем ракетным ударам - ранен гражданский человек - сообщили в полиции области в соцсетях.

Полицейские зафиксировали 52 разрушения - 40 жилых домов, три учебных заведения, поликлиника, амбулатория, торговый центр, магазин, промышленный объект, офисные помещения.

За минувшие сутки в Донецкой области - трое погибших и 8 раненых, в том числе двое детей.

«В течение суток оккупанты обстреляли фронтовой регион 2 757 раз», - отметили в полиции.

Под удар, как сообщается, попали 15 населенных пунктов: города Константиновка, Мирноград, Новогродовка, Торецк, Украинск, поселки Кураховка, Новоэкономическое, Райгородок, села Берестки, Заря, Зоряное, Екатериновка, Николаевка, Миролюбовка, Романовка.

Повреждено 90 гражданских объектов - 62 жилых дома, предприятия, учебные заведения, магазины, кафе, нежилые помещения, автобус и 11 автомобилей, критическую инфраструктуру. В частности:

По Новогродовке россияне ударили авиабомбой «ФАБ-500» и РСЗО «Ураган» - убили гражданское лицо, еще одного ранили, повредили 10 многоквартирных и 8 частных домов, два учебных заведения, автобус.

В Катериновке в результате артиллерийского обстрела погибли двое мирных жителей, поврежден частный дом.

На Мирноград враг сбросил две «ФАБ-250» с модулем УМПК, травмированы три человека, в том числе двое детей - девочка 7 лет и мальчик 9 лет. Разрушениям подверглись 23 частных дома, автомобиль, критическая инфраструктура.

Две бомбы «УМПБ Д-30 СН» войска рф направили на Новоэкономичное - есть раненый, повреждено промышленное предприятие.

Один человек ранен в Торецке и один - в Романовке.

Райгородок оккупанты накрыли из РСЗО «Смерч» - повреждены 6 частных домов и 6 авто, два магазина, кафе, хозяйственные постройки.

Ще 73 жителів евакуйовано з Покровського району Донеччини. Серед них - 21 дитина