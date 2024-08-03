Киев • УНН
Ночью российские войска атаковали Покровск и Мирноград 11 ракетами. За сутки в Донецкой области зафиксировано 2757 обстрелов, 3 погибших и 8 раненых, повреждено 90 гражданских объектов.
В Донецкой области ночью российские войска выпустили по Покровску и Мирнограду 11 ракет, известно об одном раненом. За минувшие сутки в регионе враг ударил 2757 раз, в том числе по 15 населенным пунктам. Об этом сообщили в субботу в ГУНП в области, пишет УНН.
Сегодня около 2:00 россия атаковала Покровск и Мирноград, выпустив по ним 11 ракет. По Покровску попали 7 ракет из ЗРК «С-300», предварительно - без пострадавших. Мирноград подвергся четырем ракетным ударам - ранен гражданский человек
Полицейские зафиксировали 52 разрушения - 40 жилых домов, три учебных заведения, поликлиника, амбулатория, торговый центр, магазин, промышленный объект, офисные помещения.
За минувшие сутки в Донецкой области - трое погибших и 8 раненых, в том числе двое детей.
«В течение суток оккупанты обстреляли фронтовой регион 2 757 раз», - отметили в полиции.
Под удар, как сообщается, попали 15 населенных пунктов: города Константиновка, Мирноград, Новогродовка, Торецк, Украинск, поселки Кураховка, Новоэкономическое, Райгородок, села Берестки, Заря, Зоряное, Екатериновка, Николаевка, Миролюбовка, Романовка.
Повреждено 90 гражданских объектов - 62 жилых дома, предприятия, учебные заведения, магазины, кафе, нежилые помещения, автобус и 11 автомобилей, критическую инфраструктуру. В частности:
Ще 73 жителів евакуйовано з Покровського району Донеччини. Серед них - 21 дитина30 июля 2024, 12:30 • 27689 просмотров