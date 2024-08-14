россияне обстреляли Донецкую область 8 раз: один погибший, двое раненых

российские войска за прошедшие сутки 8 раз ударили по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов погиб один человек, еще двое получили ранения. Об этом в среду сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

За 13 августа россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Журавке. Еще 2 человека в области за сутки получили ранения - написал Филашкин в Telegram.

По словам Филашкина, оперативная ситуация по области по состоянию на утро 14 августа такова:

Волновахский район. В Новоукраинке Угледарской громады повреждено админздание.

Покровский район. В Марьинской громаде обстреляны Екатериновка и Константиновка. В Курахово повреждены 6 частных домов. В Малиновке Гродовской громады повреждены 8 домов, кофейня и админздание.

Краматорский район. Под огнем окраины Лиманской громады. В Константиновке поврежден дом.

Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов, многоэтажка и культовое сооружение. В Щербиновке Торецкой громады ранены 2 человека, поврежден дом. По 1 дому повреждены в Северске и Серебрянке.

"Всего за сутки россияне 8 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуирован 1871 человек, в том числе 254 детей", - указал Филашкин.

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