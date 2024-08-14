Херсон и пригород с самого утра под ударом войск рф: уже 6 пострадавших, среди них ребенок

Утром российские войска атаковали Херсон и пригород. В результате вражеских обстрелов пострадали шесть человек, включая 15-летнюю девушку. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в среду, пишет УНН.

С самого утра российские войска бьют по Херсону и пригороду - написал Прокудин в Telegram.

Детали

По словам Прокудина, около 6:00 под вражеский удар в городе попали три человека, которые находились в доме. Это - 39-летняя женщина и ее 15-летняя дочь, а также 41-летний мужчина. Ребенка с мамой госпитализировали с взрывными травмами, контузиями, у женщины также ранена спина. Херсонцу оказали медицинскую помощь на месте.

В пять утра, по его данным, российские войска атаковали и Киндейку. Били по человеческим домам, из-за чего пострадали два человека. Бригада "скорой" доставила в больницу 49-летнюю женщину и 58-летнего мужчину. У них - контузии, взрывные травмы и осколочные ранения.

Кроме этого, как сообщил председатель ОВА, в больницу обратился 59-летний житель Антоновки, который из-за вражеского обстрела получил осколочное ранение предплечья и голени.

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