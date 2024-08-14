На Херсонщине россияне попали в инфраструктуру, 6 раненых

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки атаковали 17 населенных пунктов, включая Херсон, попали в критическую инфраструктуру, жилые дома и социальные объекты, 6 человек получили ранения. Об этом сообщил в среду председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, пишет УНН.

Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения - написал Прокудин в Telegram.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Станислав, Черешенки, Садовое, Михайловка, Антоновка, Красный Маяк, Тараса Шевченко, Томарино, Берислав, Велетенское, Музыковка, Днепровское, Зимовник, Белозерка, Золотая Балка, Тягинка и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в объект критической инфраструктуры, учебное и медицинское учреждения, фермерское хозяйство; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 2 многоэтажки и 9 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственные постройки, частные автомобили, автобус и сельхозтехнику.

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