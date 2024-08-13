В Херсонской области россияне попали в "скорую", есть погибший, среди 17 раненых двое детей

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 20 населенных пунктов. Попали в админздания, жилые дома, газопровод, "скорую". В результате атак погиб 1 человек, 17 ранены, среди них 2 детей, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 17 - получили ранения, из них - 2 ребенка - написал Прокудин в Telegram.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Белозерка, Велетенское, Приднепровское, Томина Балка, Станислав, Зимовник, Понятовка, Антоновка, Дарьевка, Садовое, Музыковка, Берислав, Бургунка, Красный Маяк, Михайловка, Крупица, Одрадокаменка, Шляховое, Веселое и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в админздания; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 7 многоэтажек и 36 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственные постройки, частные автомобили и машину "скорой".

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