Украинская ПВО сбила 30 из 38 вражеских ударных дронов во время массированной атаки

В ночь на 13 августа 2024 года Россия осуществила масштабную атаку на территорию Украины, запустив 2 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области и 38 ударных беспилотников типа "Shahed" из районов Приморско-Ахтарска и Курска. Об этом сообщил командующий воздушных Сил Николай Олещук, передает УНН.

Детали

Благодаря слаженной работе мобильных огневых групп, авиации, зенитных ракетных подразделений и средств радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил Украины удалось уничтожить 30 из 38 запущенных беспилотников.

Вражеские дроны были сбиты в Николаевской, Винницкой, Сумской, Кировоградской, Херсонской, Черниговской, Днепропетровской и Черкасской областях.

Это очередной успех украинской противовоздушной обороны, которая продолжает эффективно защищать небо Украины от вражеских атак.

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