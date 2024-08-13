Украинская ПВО сбила 30 из 38 вражеских ударных дронов во время массированной атаки
Киев • УНН
Ночью 13 августа 2024 года Россия атаковала Украину 2 баллистическими ракетами и 38 дронами. Украинские силы ПВО успешно уничтожили 30 беспилотников в разных областях страны.
В ночь на 13 августа 2024 года Россия осуществила масштабную атаку на территорию Украины, запустив 2 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области и 38 ударных беспилотников типа "Shahed" из районов Приморско-Ахтарска и Курска. Об этом сообщил командующий воздушных Сил Николай Олещук, передает УНН.
Детали
Благодаря слаженной работе мобильных огневых групп, авиации, зенитных ракетных подразделений и средств радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил Украины удалось уничтожить 30 из 38 запущенных беспилотников.
Вражеские дроны были сбиты в Николаевской, Винницкой, Сумской, Кировоградской, Херсонской, Черниговской, Днепропетровской и Черкасской областях.
Это очередной успех украинской противовоздушной обороны, которая продолжает эффективно защищать небо Украины от вражеских атак.
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