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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинская ПВО сбила 30 из 38 вражеских ударных дронов во время массированной атаки

Украинская ПВО сбила 30 из 38 вражеских ударных дронов во время массированной атаки

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 04:25  •  21763 просмотра

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Ночью 13 августа 2024 года Россия атаковала Украину 2 баллистическими ракетами и 38 дронами. Украинские силы ПВО успешно уничтожили 30 беспилотников в разных областях страны.

В ночь на 13 августа 2024 года Россия осуществила масштабную атаку на территорию Украины, запустив 2 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области и 38 ударных беспилотников типа "Shahed" из районов Приморско-Ахтарска и Курска. Об этом сообщил командующий воздушных Сил Николай Олещук, передает УНН.

Детали

Благодаря слаженной работе мобильных огневых групп, авиации, зенитных ракетных подразделений и средств радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил Украины удалось уничтожить 30 из 38 запущенных беспилотников.

Вражеские дроны были сбиты в Николаевской, Винницкой, Сумской, Кировоградской, Херсонской, Черниговской, Днепропетровской и Черкасской областях.

Это очередной успех украинской противовоздушной обороны, которая продолжает эффективно защищать небо Украины от вражеских атак.

У Сумах пролунали вибухи під час повітряної тривоги13 августа 2024, 03:45 • 30515 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоВойна
kirovogradskaya-oblastКировоградская область
dneprДнепр
nikolai-oleshchukНиколай Олещук
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9k720-iskander9К720 Искандер
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vinnitsaВинница
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nikolaevНиколаев
khersonХерсон
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