26 июля российские войска продолжали обстрелы в Донецкой области, в результате чего ранения получили трое мирных жителей. По информации главы областной военной администрации Вадима Филашкина, двое из них пострадали в Константиновке, еще один - в Торецке, передает УНН.

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Общее количество жертв российской агрессии в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи, где ситуация остается неопределенной.

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