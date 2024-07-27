26 июля в результате российских обстрелов в Донецкой области ранены трое гражданских лиц. Двое пострадали в Константиновке, один в Торецке, сообщил председатель ОГА Вадим Филашкин.
26 июля российские войска продолжали обстрелы в Донецкой области, в результате чего ранения получили трое мирных жителей. По информации главы областной военной администрации Вадима Филашкина, двое из них пострадали в Константиновке, еще один - в Торецке, передает УНН.
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Общее количество жертв российской агрессии в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи, где ситуация остается неопределенной.
Окупована Донеччина потопає у майже 4 мільйонах тонн відходів - Центр спротиву23 июля 2024, 12:14 • 27710 просмотров