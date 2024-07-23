На временно оккупированной территории Донецкой области под открытым небом хранится 3,62 миллиона тонн вредных отходов. Их не утилизируют и не обезвреживают, а объемы мусора продолжают расти ежемесячно. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что оккупационные власти сделали Донецкий регион полигоном для сброса мусора из ростовской области. Таким образом, половина токсичных бытовых отходов туда завезена именно из россии.

В Сопротивлении отметили, что в этом российская оккупационная администрация проблемы не видит и убеждает местных в том, что вскоре здесь будет построен мусороперерабатывающий завод.

Впрочем пока приспешники врага забрасывают обещаниями, полигоны с отходами растут в геометрической прогрессии. К примеру, под видом перерабатывающего завода новый мусорный полигон "Луганск" оккупанты организуют вблизи Родаково на границе Лутугинского и Славяносербского районов, - говорится в сообщении.

На оккупированной Донетчине захватчики формируют список шахт под "приватизацию" - Центр сопротивления