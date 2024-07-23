Киев • УНН
На оккупированной Донетчине накопилось 3,62 млн тонн вредных отходов, которые не утилизируют. Половина токсичных бытовых отходов завезена из россии, а объемы мусора продолжают расти ежемесячно.
На временно оккупированной территории Донецкой области под открытым небом хранится 3,62 миллиона тонн вредных отходов. Их не утилизируют и не обезвреживают, а объемы мусора продолжают расти ежемесячно. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что оккупационные власти сделали Донецкий регион полигоном для сброса мусора из ростовской области. Таким образом, половина токсичных бытовых отходов туда завезена именно из россии.
В Сопротивлении отметили, что в этом российская оккупационная администрация проблемы не видит и убеждает местных в том, что вскоре здесь будет построен мусороперерабатывающий завод.
Впрочем пока приспешники врага забрасывают обещаниями, полигоны с отходами растут в геометрической прогрессии. К примеру, под видом перерабатывающего завода новый мусорный полигон "Луганск" оккупанты организуют вблизи Родаково на границе Лутугинского и Славяносербского районов,
На оккупированной Донетчине захватчики формируют список шахт под "приватизацию" - Центр сопротивления17 июля 2024, 13:47 • 22798 просмотров