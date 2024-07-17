На оккупированной Донетчине захватчики формируют список шахт под "приватизацию" - Центр сопротивления

российские захватчики на ВОТ Донецкой области начали формировать списки еще не закрытых шахт, которые вскоре выставят на продажу. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Оккупационная администрация ВОТ Донетчины начала формировать списки еще не закрытых шахт, которые вскоре выставят на продажу. Заметим, что у оккупантов это означает передачу имущества касательным структурам, которые затем вырезают оборудование на металл, - говорится в сообщении.

Детали

В Сопротивлении отметили, что в самой РОА не скрывают, что регион должен "переориентировать экономику", то есть анонсировали дальнейшее закрытие шахт. Сами шахты обычно отходят в собственность к клану кадыровцев, которые неофициально и управляют регионом.

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