На временно оккупированные территории востока Украины прибыли врачи из Якутии для проведения медосмотров местного населения, которые захватчики используют как повод для депортации. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

На временно оккупированные территории востока Украины продолжают прибывать российские врачи для проведения медосмотров местного населения, которые россияне используют как повод для депортации, - говорится в сообщении.

Детали

Из-за дефицита рабочей силы и отказа местных сотрудничать с врагом на ВОТ прибывают врачи на ротационной основе. На этот раз партия врачей прибыла из Якутии. Кроме медосмотров их задачей является работа в сети госпиталей на ВОТ.

Именно российские гастролеры отвечают за направление на "профилактическое лечение" в различные регионы рф, где фиксируются случаи, когда местных подвергают фильтрации и оставлению там навсегда, - добавили ЦНС.

Боятся слежки: оккупанты запретили своим военным пользоваться краденой техникой - Сопротивление