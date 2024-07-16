Киев • УНН
На временно оккупированные территории востока Украины прибыла новая партия врачей из Якутии для проведения медицинских осмотров местного населения, которые российские оккупанты используют как повод для депортации.
На временно оккупированные территории востока Украины прибыли врачи из Якутии для проведения медосмотров местного населения, которые захватчики используют как повод для депортации. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
На временно оккупированные территории востока Украины продолжают прибывать российские врачи для проведения медосмотров местного населения, которые россияне используют как повод для депортации,
Детали
Из-за дефицита рабочей силы и отказа местных сотрудничать с врагом на ВОТ прибывают врачи на ротационной основе. На этот раз партия врачей прибыла из Якутии. Кроме медосмотров их задачей является работа в сети госпиталей на ВОТ.
Именно российские гастролеры отвечают за направление на "профилактическое лечение" в различные регионы рф, где фиксируются случаи, когда местных подвергают фильтрации и оставлению там навсегда,
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