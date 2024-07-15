Боятся слежки: оккупанты запретили своим военным пользоваться краденой техникой - Сопротивление
Киев • УНН
Российские оккупационные войска запретили своему личному составу пользоваться награбленным оборудованием, таким как телефоны, из-за опасений слежки, что свидетельствует о широком распространении мародерства на оккупированных украинских территориях.
Оккупационное руководство издало распоряжение о запрете пользования краденой техникой личным составом, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.
По данным Сопротивления, такие указы хорошо иллюстрируют ситуацию с мародерством оккупантами на временно оккупированных территориях. Из-за массовости этого явления военное руководство запретило использовать ворованные телефоны, из-за боязни слежки.
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В Центре также отметили, что враг не запрещает своим приспешникам мародерить помещения местных, а запрещает именно пользоваться этой техникой. Поэтому подавляющее большинство краденой техники россиянами продается потом на местных радиорынках.
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