рф использует захваченные предприятия на захваченных территориях в собственных целях - Сопротивление

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вражеские войска используют захваченные промышленные объекты на временно оккупированных украинских территориях для производства оружия, военной техники и ремонтных баз для своих военных нужд.

Захватчики используют промышленные объекты на оккупированных территориях для собственных нужд. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

По последним отчетам, оккупационные войска активно используют промышленные предприятия на временно оккупированных территориях для обеспечения собственных военных нужд.

По информации, цеха захваченных заводов передаются на управление российским предприятиям, специализирующимся на производстве оружия и военной техники.

На некоторых объектах наблюдается организация ремонтных баз для обслуживания вражеской техники, привлекая для этого российских специалистов. Также зафиксированы случаи производства второстепенных и низкотехнологичных комплектующих на местах, где работают местные рабочие под руководством российских руководителей.

Оккупанты угрожают депортацией за отказ от российских паспортов на захваченных территориях - Сопротивление5 июля 2024, 01:14 • 35133 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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