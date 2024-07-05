рф использует захваченные предприятия на захваченных территориях в собственных целях - Сопротивление

Захватчики используют промышленные объекты на оккупированных территориях для собственных нужд. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

По последним отчетам, оккупационные войска активно используют промышленные предприятия на временно оккупированных территориях для обеспечения собственных военных нужд.

По информации, цеха захваченных заводов передаются на управление российским предприятиям, специализирующимся на производстве оружия и военной техники.

На некоторых объектах наблюдается организация ремонтных баз для обслуживания вражеской техники, привлекая для этого российских специалистов. Также зафиксированы случаи производства второстепенных и низкотехнологичных комплектующих на местах, где работают местные рабочие под руководством российских руководителей.

Оккупанты угрожают депортацией за отказ от российских паспортов на захваченных территориях - Сопротивление