Оккупанты угрожают депортацией за отказ от российских паспортов на захваченных территориях - Сопротивление

На захваченных территория агрессор угрожает депортацией, если люди не получат российские паспорта. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

На временно оккупированных территориях юга Украины оккупанты угрожают выгнать людей через блокпост в Васильевке, если те не получат российские паспорта.

Несмотря на оккупацию, многие жители не могут покинуть родные дома в силу различных обстоятельств. Вражеские силы пытаются принудительно паспортизировать их в рамках своей имперской политики. Однако большинство населения до сих пор не получило российские документы, поэтому оккупанты прибегают к угрозам. Во время последних рейдов жителям угрожали депортацией через блокпост в Украину и конфискацией имущества.

Эта практика уже неоднократно применялась ранее: местных жителей показательно вывозят на блокпост и депортируют из их родных краев.

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