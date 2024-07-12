На оккупированных территориях Украины российские власти отправляют рабочие отряды сформированные из студентов фейковых вузов на заводы на территории российской федерации. об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что только с временно захваченных регионов Луганщины на работы в рф отправлено 50 студентов. Большинство из них отправлены на заводы КАМАЗ, часть также будет работать вожатыми.

Стоит заметить, что на заводах КАМАЗ собирается техника для вооруженных сил рф. В то же время на россии участие в студенческих отрядах является добровольно-принудительным. Таким образом украинскую молодежь по факту отправляют обслуживать российский ВПК - объяснили в Сопротивлении.

Напомним

В Центре национального сопротивления выяснили, что оккупанты агитируют выпускников захваченных школ Донетчины поступать в камчатский государственный университет им.