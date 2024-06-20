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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Окупанти заманюють українських студентів навчатися на Камчатці: що ховається за "вигідними" обіцянками

Київ • УНН

 • 17027 перегляди

Окупанти заманюють випускників захоплених шкіл на Донеччині вступати до російського університету на Камчатці, обіцяючи безкоштовне навчання, проживання та підвищені стипендії в рамках свого плану з асиміляції українців.

Окупанти заманюють українських студентів навчатися на Камчатці: що ховається за "вигідними" обіцянками

Окупанти агітують випускників захоплених шкіл Донеччини вступати до камчатського державного університету ім. Вітуса Берінга, передає УНН із посиланням на Центр національного спротиву.

Деталі

За даними Центру, ворог очікує на вступ 90 учнів шкіл Дебальцевого, Світлодарська та Миронівського. Підліткам обіцяють безкоштовне навчання, проживання та підвищенні стипендії.

Така "доброта" є частиною плану ворога з асиміляції українців серед народів імперії. Росіяни знають, що заманюючи місцевих на інший край землі, їх зв’язок з Батьківщиною обірветься.

У Центрі національного спротиву закликає повідомляти про агітаторів та дотичних до процесу вербування молодих українців. Всі зрадники понесуть відповідальність за свої злочини.

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