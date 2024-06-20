Окупанти заманюють українських студентів навчатися на Камчатці: що ховається за "вигідними" обіцянками
Київ • УНН
Окупанти заманюють випускників захоплених шкіл на Донеччині вступати до російського університету на Камчатці, обіцяючи безкоштовне навчання, проживання та підвищені стипендії в рамках свого плану з асиміляції українців.
Окупанти агітують випускників захоплених шкіл Донеччини вступати до камчатського державного університету ім. Вітуса Берінга, передає УНН із посиланням на Центр національного спротиву.
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За даними Центру, ворог очікує на вступ 90 учнів шкіл Дебальцевого, Світлодарська та Миронівського. Підліткам обіцяють безкоштовне навчання, проживання та підвищенні стипендії.
Така "доброта" є частиною плану ворога з асиміляції українців серед народів імперії. Росіяни знають, що заманюючи місцевих на інший край землі, їх зв’язок з Батьківщиною обірветься.
У Центрі національного спротиву закликає повідомляти про агітаторів та дотичних до процесу вербування молодих українців. Всі зрадники понесуть відповідальність за свої злочини.
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