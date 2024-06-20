Загарбники на окупованих територіях почали нову хвилю конфіскації цивільних авто - Спротив
Київ • УНН
Російські окупанти на тимчасово окупованих територіях конфіскують цивільні автомобілі.
Російські окупанти на тимчасово окупованих територіях почали нову хвилю конфіскації цивільних автомобілів, повідомили у четвер у Центрі національного спротиву, пише УНН.
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"На тимчасово окупованій Луганщині приводом для конфіскації може бути найдрібніше порушення правил дорожнього руху. Інколи навіть і цього не потрібно аби позбутися машини", - вказали у Спротиві.
Зазначається, що стало відомо про випадок, коли "одномоментно колаборанти відібрали близько 100 катерів у місцевого населення на тимчасово окупованих територіях Херсонської області".
"Армія противника зазнає величезних логістичних незручностей через брак автомобілів", - зазначили у Спротиві.
В Криму окупанти готуються вивозити з півострова всі музейні фонди - Центр нацспротиву14.06.24, 17:00 • 26879 переглядiв