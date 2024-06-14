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В Криму окупанти готуються вивозити з півострова всі музейні фонди - Центр нацспротиву

В Криму окупанти готуються вивозити з півострова всі музейні фонди - Центр нацспротиву

Київ • УНН

 • 26875 перегляди

У Центрі національного спротиву впевнені, що росія готується відійти з окупованого Криму, тож вже планує, як вивезти всі фонди захоплених на півострові музеїв.

Окупаційні війська рф готується вивезти з захопленого Криму всі історичні артефакти та об’єкти культури. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

Деталі 

Зокрема, на адресу керівників музейних установ півострова прийшов лист від так званого мінкульту республіки Крим. Згідно з документом, керівникам установ слід готувати музейні цінності до "евакуації".

Причини та місця ймовірного вивезення цінностей у документі не вказують, але існує високий ризик, що найбільш вартісні екземпляри перевезуть з Криму на міжнародно визнану територію рф

- заявили в Спротиві. 
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У документі, який передано в розпорядження ЦНС, напряму йдеться про необхідність уточнити перелік "місць евакуації цінностей" на випадок катастроф або воєнних дій.

Томин в інтерв'ю The Economist: 38 українських музеїв знищенні або пошкоджені війною, понад 480 творів мистецтва викрали росіяни15.01.24, 20:27 • 27678 переглядiв

Важливо, що перелік таких місць, згідно з російськими законами, мав бути затверджений уже давно, але уточнити інформацію просять через новий "лист мінкульту рф". Адміністраціям музеїв надано час на відповідь до 1 липня цього року.

Документ також свідчить, що принаймні частину пам’яток культури та історії вивозитимуть саме за межі півострова.

росіяни намагаються пришвидшити процеси типологізації та оцінки музейних артефактів у Криму. Музейники в Криму створюють електронні реєстри творів мистецтва та пам’яток історії та передають інформацію до електронного музейного фонду рф 

- заявили в ЦНС. 

У Спротиві впевнені, що росія готується до пограбування кримських музеїв та вивезення найцінніших експонатів, коли росіянам прийде час покинути Крим.

Доповнення

Окремо у Центрі нацспротиву зауважили, що грабунок або знищення історичних і культурних об’єктів та пам’яток на окупованих росією територіях виведено на системний рівень. Вже на цей момент у російських музеях зберігають тисячі артефактів українського походження. 

Також в Спротиві додали, що до незаконної діяльності залучені російські науковці, які також мають понести відповідальність за свої дії. Волонтери проєкту "Арго" займаються системним дослідженням російських злочинів у культурній галузі. 

Нагадаємо

В Центрі національного спротиву заявили, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни створюють осередки пропаганди у захоплених школах.

Володимир Омельченко

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