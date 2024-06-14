Оккупационные войска рф готовится вывезти из захваченного Крыма все исторические артефакты и объекты культуры. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

В частности, в адрес руководителей музейных учреждений полуострова пришло письмо от так называемого минкульта республики Крым. Согласно документу, руководителям учреждений следует готовить музейные ценности к "эвакуации".

Причины и места вероятного вывоза ценностей в документе не указывают, но существует высокий риск, что наиболее ценные экземпляры перевезут из Крыма на международно признанную территорию РФ - заявили в Сопротивлении.

В документе, который передан в распоряжение ЦНС, напрямую говорится о необходимости уточнить перечень "мест эвакуации ценностей" на случай катастроф или военных действий.

Томин в интервью The Economist: 38 украинских музеев уничтожены или повреждены войной, более 480 произведений искусства похитили россияне

Важно, что перечень таких мест, согласно российским законам, должен был быть утвержден уже давно, но уточнить информацию просят из-за нового "письма минкульта рф". Администрациям музеев предоставлено время на ответ до 1 июля этого года.

Документ также свидетельствует, что по крайней мере часть памятников культуры и истории будут вывозить именно за пределы полуострова.

россияне пытаются ускорить процессы типологизации и оценки музейных артефактов в Крыму. Музейщики в Крыму создают электронные реестры произведений искусства и памятников истории и передают информацию в электронный музейный фонд рф - заявили в ЦНС.

В Сопротивлении уверены, что россия готовится к ограблению крымских музеев и вывозу ценных экспонатов, когда россиянам придет время покинуть Крым.

Дополнение

Отдельно в Центре нацсопротивления отметили, что грабеж или уничтожение исторических и культурных объектов и памятников на оккупированных Россией территориях выведено на системный уровень. Уже на данный момент в российских музеях хранят тысячи артефактов украинского происхождения.

Также в Сопротивлении добавили, что к незаконной деятельности привлечены российские ученые, которые также должны понести ответственность за свои действия. Волонтеры проекта "Арго" занимаются системным исследованием российских преступлений в культурной сфере.

Напомним

В Центре национального сопротивления заявили, что на временно оккупированных территориях Херсонской области россияне создают очаги пропаганды в захваченных школах.