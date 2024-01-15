Томин в интервью The Economist: 38 украинских музеев уничтожены или повреждены войной, более 480 произведений искусства похитили россияне
С начала полномасштабного вторжения было разрушено или повреждено по меньшей мере 38 украинских музеев, в которых хранится 1,5 миллиона произведений искусства. По оценкам Министерства культуры Украины, более 480 000 произведений искусства были захвачены Россией.
Сейчас 174 тыс. квадратных километров Украины загрязнены российскими минами и боеприпасами - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 174 000 квадратных километров территории Украины загрязнены российскими минами и невзорвавшимися боеприпасами. Он сообщил о планах провести в этом году две конференции по разминированию при поддержке Швейцарии.
Осторожно, сосульки: спасатели напомнили прохожим основные правила безопасности
В связи со значительными температурными колебаниями в украинских городах спасатели предупреждают население об опасности сосулек, ледовых масс и снежных глыб на крышах.
Швейцария в октябре проведет конференцию по гуманитарному разминированию Украины
Швейцария планирует провести конференцию по гуманитарному разминированию Украины в октябре, объявила Амхерд. Страна также одобрила четырехлетний пакет помощи на сумму 100 миллионов франков для поддержки этих усилий.
Авария на "синей ветке" метро: стало известно, насколько упал пассажиропоток столичной подземки
После аварии в киевском метро ежедневный пассажиропоток снизился на 20%. В то же время на предприятии уверяют, что даже во время восстановительных работ, безопасность пассажирских перевозок и движения поездов поддерживается на должном уровне.
В Киеве проверяют законность тендера на ремонт в госпитале ветеранов войны: провели обыски у заказчика и подрядчика
Власти Киева расследуют возможное присвоение средств, выделенных на реконструкцию Городского клинического госпиталя ветеранов войны. Тендер стоимостью более 500 миллионов гривен находится под пристальным вниманием из-за беспокойства общественности такой большой суммой.
Мы бы хотели, чтобы Китай был привлечен к украинской формуле мира - Зеленский
Владимир Зеленский хочет, чтобы Китай присоединился к предложенной Украиной формуле мира.
Почти год уклонялись от военной службы: завершено досудебное расследование в отношении трех депутатов Киевсовета
Четырем военнослужащим, в том числе трем киевским депутатам и одному помощнику депутата Киевского городского совета, Специализированная военная прокуратура Центрального региона предъявила обвинение в уклонении от военной службы, которое длилось почти год.
В Аденском заливе ракетой хуситов поражен американский корабль
Грузовое судно попало под ракетный обстрел у берегов Йемена. Согласно данным британской компании морской охраны Ambrey, хуситы запустили три ракеты, две из которых не долетели до моря, а третья попала в сухогруз, принадлежащий США.
Украина и Швейцария готовятся к Глобальному саммиту мира
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Швейцария начинают подготовку к проведению Глобального саммита мира на уровне лидеров.