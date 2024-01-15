Томин в интервью The Economist: 38 украинских музеев уничтожены или повреждены войной, более 480 произведений искусства похитили россияне

С начала полномасштабного вторжения было повреждено или уничтожено по меньшей мере 38 украинских музеев, где находились 1,5 миллиона работ. О количестве уничтоженных музейных экспонатов рассказала директор Департамента культурного наследия МКИП Марьяна Томин для The Economist, передает УНН.

С начала полномасштабного вторжения было повреждено или уничтожено по меньшей мере 38 украинских музеев, где находились 1,5 миллиона работ. Многие украинские музеи полагались на бумажные каталоги, которые часто устаревшие или неполные, что затрудняет подсчет награбленного и уничтоженного Россией. - цитирует слова Томина издание The Economist.

Детали

В Министерстве культуры на информационной политики отмечают, что данные уничтоженных музейных экспонатов приблизительные, ведь далеко не все музейные ценности оцифрованы. Большинство региональных музеев полагались на бумажные каталоги, часто устаревшие или неполные. Во время оккупации некоторые из этих каталогов исчезли. Именно поэтому усилия по оцифровке музейных ценностей, начавшиеся в Украине три года назад, сейчас приобрели новую актуальность.

По данным статьи, только из Херсонского музея оккупанты вывезли более 28 000 артефактов. Исчезли древние монеты, греческие скульптуры, скифские украшения, драгоценная бухарская сабля - и даже жесткие диски с каталогом музея.

Определить цену на украденные работы почти невозможно, поскольку лишь часть музейных ценностей была оценена для целей страхования. В апреле прошлого года ООН подсчитала, что война нанесла ущерб культурному наследию Украины на сумму 2,6 миллиарда долларов.

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По оценкам Министерства культуры страны, в руки россиян попало более 480 тысяч произведений искусства. По меньшей мере 38 музеев, где хранится почти 1,5 млн работ, были повреждены или уничтожены.

Украина будет добиваться возмещения ущерба. Прокуратура Киева проверяет российских чиновников и украинцев, причастных к хищениям. Марьяна Томин объявила журналистам, что работает над новым законом о реституции и пересмотром устаревшего закона о защите культурного наследия. А с конца октября спецподразделение армии начало следить за повреждением культурных объектов. Но надежды вернуть украденное оккупантами мало.

Напомним

Ранее в Министерстве культуры и информационной политики сообщали, что из-за российской агрессии в Украине с начала полномасштабного вторжения были разрушены или повреждены 872 памятника культурного наследия Украины.

Кроме того, по состоянию на 25 декабря 2023 года убытки понесли 1907 объектов культурной инфраструктуры. Общие потери учреждений культуры государственной формы собственности: 23 объекта (9%); коммунальной формы собственности: 1884 объекта (6%).