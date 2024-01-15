Томин в интервью The Economist: 38 украинских музеев уничтожены или повреждены войной, более 480 произведений искусства похитили россияне

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Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января
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Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей

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Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
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Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики

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Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
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В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
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Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав
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