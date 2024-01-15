Томин в інтерв'ю The Economist: 38 українських музеїв знищенні або пошкоджені війною, понад 480 творів мистецтва викрали росіяни

Від початку повномасштабного вторгнення було пошкоджено або знищено щонайменше 38 українських музеїв, де знаходились 1,5 мільйони робіт. Про кількість знищених музейних експонатів розповіла директорка Департаменту культурної спадщини МКІП Мар'яна Томин для The Economist, передає УНН.

Від початку повномасштабного вторгнення було пошкоджено або знищено щонайменше 38 українських музеїв, де знаходились 1,5 мільйони робіт. Чимало українських музеїв покладалися на паперові каталоги, які часто застарілі або неповні, що ускладнює підрахунок награбованого і знищеного росією. – цитує слова Томин видання The Economist.

Деталі

У Міністерстві культури на інформаційної політики зазначають що дані знищенних музейних експонатів приблизні, адже далеко не всі музейні цінності оцифровані. Більшість регіональних музеїв покладалися на паперові каталоги, часто застарілі або неповні. Під час окупації деякі з цих каталогів зникли. Саме тому зусилля з оцифрування музейних цінностей, що почались в Україні три роки, нині набули нової актуальності.

За даними статті, лише з Херсонського музею окупанти вивезли понад 28 000 артефактів. Зникли стародавні монети, грецькі скульптури, скіфські прикраси, дорогоцінну бухарську шаблю — і навіть жорсткі диски з каталогом музею.

Визначити ціну на вкрадені роботи майже неможливо, оскільки лише частина музейних цінностей була оцінена для цілей страхування. У квітні минулого року ООН підрахувала, що війна завдала шкоди культурній спадщині України на суму 2,6 мільярда доларів.

ЮНЕСКО засудили російські обстріли освітніх та культурних об’єктів України

За оцінками Міністерства культури країни, до рук росіян потрапило понад 480 тисяч творів мистецтва. Щонайменше 38 музеїв, де зберігається майже 1,5 млн робіт, були пошкоджені або знищені.

Україна буде домагатися відшкодування. Прокуратура Києва перевіряє російських чиновників і українців, причетних до розкрадання. Мар’яна Томін оголосила журналістам, що працює над новим законом про реституцію та переглядом застарілого закону про захист культурної спадщини. А з кінця жовтня спецпідрозділ армії почав стежити за пошкодженням культурних об’єктів. Але надії повернути вкрадене окупантами мало.

Нагадаємо

Раніше у Міністерстві культури та інформаційної політики повідомляли, що через російську агресію в Україні з початку повномасштабного вторгнення були зруйновані чи пошкоджені 872 пам’ятки культурної спадщини України.

Крім того, станом на 25 грудня 2023 року збитків зазнали 1907 об’єктів культурної інфраструктури. Загальні втрати закладів культури державної форми власності: 23 об’єкти (9%); комунальної форми власності: 1884 об’єкти (6%).