ЮНЕСКО засудили російські обстріли освітніх та культурних об’єктів України
Київ • УНН
ЮНЕСКО засудила російські обстріли за те, що вони завдали шкоди українським освітнім та культурним об'єктам і перешкоджають доступу до освіти.
Київський офіс ЮНЕСКО, від імені всієї організації засудив російські обстріли освітніх та культурних об’єктів України. Про свій протест вони заявили в соцмережі Х, передає УНН.
2024 рік тільки почався, але невпинні російські напади тривають, спричиняючи людські жертви та руйнування в містах #України. Постраждали заклади освіти та культури. @UNESCO рішуче засуджує ці неодноразові напади.
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В коментарях до свого твіту ЮНЕСКО Київ показали наслідки прильотів по навчальним закладам.
Ці збитки позбавляють студентів доступу до освіти, що є універсальним правом людини.
Окремим дописом вони показали наслідки руйнувань культурних об’єктів України. Зазначивши, що під час останніх атак були пошкоджені щонайменше три культурні об’єкти.
У Харкові ракета впала в безпосередній близькості від Держпрому, який входить до Орієнтовного списку об’єктів всесвітньої спадщини.