ЮНЕСКО осудили российские обстрелы образовательных и культурных объектов Украины

Киевский офис ЮНЕСКО, от имени всей организации осудил российские обстрелы образовательных и культурных объектов Украины. О своем протесте они заявили в соцсети Х, передает УНН.

2024 год только начался, но непрерывные российские нападения продолжаются, вызывая человеческие жертвы и разрушения в городах #Украины. Пострадали учреждения образования и культуры. @UNESCO решительно осуждает эти неоднократные нападения. - говорится в сообщении организации.

Детали

В комментариях к своему твиту ЮНЕСКО Киев показали последствия прилетов по учебным заведениям.

Эти убытки лишают студентов доступа к образованию, что является универсальным правом человека. - отметили в организации.

Отдельным сообщением они показали последствия разрушений культурных объектов Украины. Отметив, что во время последних атак были повреждены по меньшей мере три культурных объекта.