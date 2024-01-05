ЮНЕСКО осудили российские обстрелы образовательных и культурных объектов Украины
Киев • УНН
ЮНЕСКО осудила российские обстрелы за то, что они нанесли ущерб украинским образовательным и культурным объектам и препятствуют доступу к образованию.
Киевский офис ЮНЕСКО, от имени всей организации осудил российские обстрелы образовательных и культурных объектов Украины. О своем протесте они заявили в соцсети Х, передает УНН.
2024 год только начался, но непрерывные российские нападения продолжаются, вызывая человеческие жертвы и разрушения в городах #Украины. Пострадали учреждения образования и культуры. @UNESCO решительно осуждает эти неоднократные нападения.
Детали
В комментариях к своему твиту ЮНЕСКО Киев показали последствия прилетов по учебным заведениям.
Эти убытки лишают студентов доступа к образованию, что является универсальным правом человека.
Отдельным сообщением они показали последствия разрушений культурных объектов Украины. Отметив, что во время последних атак были повреждены по меньшей мере три культурных объекта.
В Харькове ракета упала в непосредственной близости от Госпрома, который входит в Ориентировочный список объектов всемирного наследия.
ЮНЕСКО осудили российские обстрелы образовательных и культурных объектов Украины
ЮНЕСКО осудила российские обстрелы за то, что они нанесли ущерб украинским образовательным и культурным объектам и препятствуют доступу к образованию.
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