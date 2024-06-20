Захватчики на оккупированных территориях начали новую волну конфискации гражданских авто - Сопротивление

Российские оккупанты на временно оккупированных территориях начали новую волну конфискации гражданских автомобилей, сообщили в четверг в Центре национального сопротивления, пишет УНН.

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"На временно оккупированной Луганщине поводом для конфискации может быть мельчайшее нарушение правил дорожного движения. Иногда даже и этого не нужно, чтобы избавиться от машины", - указали в Сопротивлении.

Отмечается, что стало известно о случае, когда "одномоментно коллаборанты отобрали около 100 катеров у местного населения на временно оккупированных территориях Херсонской области".

"Армия противника испытывает огромные логистические неудобства из-за нехватки автомобилей", - отметили в сопротивлении.

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