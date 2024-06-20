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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Захватчики на оккупированных территориях начали новую волну конфискации гражданских авто - Сопротивление

Захватчики на оккупированных территориях начали новую волну конфискации гражданских авто - Сопротивление

Киев  •  УНН

20 июня 2024, 12:35  •  10314 просмотра

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Российские оккупанты на временно оккупированных территориях конфискуют гражданские автомобили.

Российские оккупанты на временно оккупированных территориях начали новую волну конфискации гражданских автомобилей, сообщили в четверг в Центре национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

"На временно оккупированной Луганщине поводом для конфискации может быть мельчайшее нарушение правил дорожного движения. Иногда даже и этого не нужно, чтобы избавиться от машины", - указали в Сопротивлении.

Отмечается, что стало известно о случае, когда "одномоментно коллаборанты отобрали около 100 катеров у местного населения на временно оккупированных территориях Херсонской области".

"Армия противника испытывает огромные логистические неудобства из-за нехватки автомобилей", - отметили в сопротивлении.

В Крыму оккупанты готовятся вывозить с полуострова все музейные фонды - Центр нацсопротивления14 июня 2024, 14:00 • 26620 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойна
khersonskaya-oblastХерсонская область
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