Оккупанты заманивают украинских студентов учиться на Камчатке: что скрывается за "выгодными" обещаниями

Оккупанты агитируют выпускников захваченных школ Донетчины поступать в Камчатский государственный университет им. Витуса Беринга, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

По данным Центра, враг ожидает поступления 90 учеников школ Дебальцево, Светлодарска и Мироновского. Подросткам обещают бесплатное обучение, проживание и повышение стипендии.

Такая "доброта" является частью плана врага по ассимиляции украинцев среди народов империи. Россияне знают, что заманивая местных на другой край земли, их связь с Родиной оборвется.

В центре национального сопротивления призывает сообщать об агитаторах и касательных к процессу вербовки молодых украинцев. Все предатели понесут ответственность за свои преступления.

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