Оккупанты заманивают украинских студентов учиться на Камчатке: что скрывается за "выгодными" обещаниями
Киев • УНН
Оккупанты заманивают выпускников захваченных школ Донецкой области поступать в российский университет на Камчатке, обещая бесплатное обучение, проживание и повышенные стипендии в рамках своего плана по ассимиляции украинцев.
Оккупанты агитируют выпускников захваченных школ Донетчины поступать в Камчатский государственный университет им. Витуса Беринга, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Детали
По данным Центра, враг ожидает поступления 90 учеников школ Дебальцево, Светлодарска и Мироновского. Подросткам обещают бесплатное обучение, проживание и повышение стипендии.
Такая "доброта" является частью плана врага по ассимиляции украинцев среди народов империи. Россияне знают, что заманивая местных на другой край земли, их связь с Родиной оборвется.
В центре национального сопротивления призывает сообщать об агитаторах и касательных к процессу вербовки молодых украинцев. Все предатели понесут ответственность за свои преступления.
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