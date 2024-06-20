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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты заманивают украинских студентов учиться на Камчатке: что скрывается за "выгодными" обещаниями

Оккупанты заманивают украинских студентов учиться на Камчатке: что скрывается за "выгодными" обещаниями

Киев  •  УНН

20 июня 2024, 15:04  •  3416 просмотра

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Оккупанты заманивают выпускников захваченных школ Донецкой области поступать в российский университет на Камчатке, обещая бесплатное обучение, проживание и повышенные стипендии в рамках своего плана по ассимиляции украинцев.

Оккупанты агитируют выпускников захваченных школ Донетчины поступать в Камчатский государственный университет им. Витуса Беринга, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

По данным Центра, враг ожидает поступления 90 учеников школ Дебальцево, Светлодарска и Мироновского. Подросткам обещают бесплатное обучение, проживание и повышение стипендии.

Такая "доброта" является частью плана врага по ассимиляции украинцев среди народов империи. Россияне знают, что заманивая местных на другой край земли, их связь с Родиной оборвется.

В центре национального сопротивления призывает сообщать об агитаторах и касательных к процессу вербовки молодых украинцев. Все предатели понесут ответственность за свои преступления.

Захватчики на оккупированных территориях начали новую волну конфискации гражданских авто - Сопротивление20 июня 2024, 12:35 • 12048 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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